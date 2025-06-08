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Эту книгу на Руси запрещали даже читать: что за «Шестокрыл», и что в нем было такого пугающего

Опубликовано: 8 июня 2025 09:32
Книга
Эту книгу на Руси запрещали даже читать: что за «Шестокрыл», и что в нем было такого пугающего
Источник фото: Городовой.ру

Книга, которая предсказала конец света.

В XV веке по Новгороду ходила тень. Её не звали по имени — шептали, опасаясь доноса, ибо за одно прикосновение к этой книге можно было угодить на костёр.

Её называли «Шестокрыл» — звёздная, колдовская, опасная. Этот трактат будто выпал из другой реальности. Его не писали на Руси, не благословляли в монастырях, не переписывали на церковных пергаментах.

Он пришёл с юга — из Кафы, в интерпретации караимов и мистика Иммануэля бен-Якова. И принёс с собой знания, от которых стынет кровь: лунные таблицы, расчёты затмений, формулы движения змия — условной точки, где пересекаются орбиты.

Церковь увидела в нём ересь, народ — магию. Одни шли в соборы с доносами, другие — к еретикам с просьбами угадать дату затмения или конца времён. «Шестокрыл» стал библией для «жидовствующих» — тайного кружка новгородских вольнодумцев, бросивших вызов самому православию.

И хотя архиепископ Геннадий позже доказал: перед ними не колдовской гримуар, а учебник по астрономии, — чары книги это не рассеяло. Потому что дело было не только в звёздах — а в том, кто осмелился на Руси читать не то, что велела Церковь.

Оттого книга и осталась в списке «отречённых», и за ней продолжали охотиться, даже когда костры уже погасли. Эта книга не убивает, не заклинает — но лишает страха. А именно страхом Русь всегда держали в повиновении.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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