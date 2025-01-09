Финляндия оставляет границу с Россией закрытой: что происходит?

Граница между Финляндией и Россией продолжает оставаться закрытой, и в ближайшее время ее открытие не планируется. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — отметил Орпо, подчеркнув, что ситуация на восточной границе остается напряженной.

Основные причины закрытия

Финляндия начала закрывать пограничные переходы на восточной границе еще в ноябре 2023 года. Основным фактором, повлиявшим на это решение, стал поток беженцев, который создавал нагрузку на инфраструктуру и безопасность. Весной 2024 года ожидалось частичное возобновление работы КПП, но планы были изменены, и закрытие продлили «до дальнейшего уведомления».

Что это значит для жителей Ленобласти?

Закрытая граница создает дополнительные сложности для жителей приграничных районов, которые привыкли ходить в Финляндию когда вздумается. Любимые товары тоже пока придется добывать, используя смекалку и креатив.