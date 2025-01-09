Городовой / Общество / Финляндия оставляет границу с Россией закрытой: что происходит?
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Финляндия оставляет границу с Россией закрытой: что происходит?

9 января 2025 15:31
Мужчина у ворот
Финляндия оставляет границу с Россией закрытой: что происходит?
Городовой ру/ globallookpress/ Belkin Alexey

Что надо знать Петербуржцам.

Граница между Финляндией и Россией продолжает оставаться закрытой, и в ближайшее время ее открытие не планируется. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — отметил Орпо, подчеркнув, что ситуация на восточной границе остается напряженной.

Основные причины закрытия

Финляндия начала закрывать пограничные переходы на восточной границе еще в ноябре 2023 года. Основным фактором, повлиявшим на это решение, стал поток беженцев, который создавал нагрузку на инфраструктуру и безопасность. Весной 2024 года ожидалось частичное возобновление работы КПП, но планы были изменены, и закрытие продлили «до дальнейшего уведомления».

Что это значит для жителей Ленобласти?

Закрытая граница создает дополнительные сложности для жителей приграничных районов, которые привыкли ходить в Финляндию когда вздумается. Любимые товары тоже пока придется добывать, используя смекалку и креатив.

Новости по теме
«Лыжня России-2025»: как жителям Петербурга и Ленобласти зарегистрироваться на главный зимний старт сезона «Лыжня России-2025»: как жителям Петербурга и Ленобласти зарегистрироваться на главный зимний старт сезона 22 января 2025 14:31
Петербургская елка на Дворцовой – лучшая в России: в финал конкурса попала и ее «младшая сестра» из Ленобласти (фото) Петербургская елка на Дворцовой – лучшая в России: в финал конкурса попала и ее «младшая сестра» из Ленобласти (фото) 13 января 2025 20:01
До жути напоминает COVID-19: в Петербурге туристы в панике из-за вероятного закрытия границ До жути напоминает COVID-19: в Петербурге туристы в панике из-за вероятного закрытия границ 7 января 2025 12:02
Хлопают в ладоши? Нет: финны эмоционально отреагировали на отмену открытия границы с Россией Хлопают в ладоши? Нет: финны эмоционально отреагировали на отмену открытия границы с Россией 15 ноября 2024 10:30
Шоппинг в Финляндии для жителей Петербурга возобновляется: вот когда границы вновь откроют Шоппинг в Финляндии для жителей Петербурга возобновляется: вот когда границы вновь откроют 12 ноября 2024 13:00
Автор:
Максакова Яна
Общество ТуризмСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще