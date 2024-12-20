Фудшеринг для нуждающихся петербуржцев: бесплатные продукты могут скоро появиться в магазинах города

Минпромторг рассмотрит предложение об обязательном размещении социальных полок с продуктами для нуждающихся в российских магазинах. Инициатива предполагает бесплатную передачу товаров людям, находящимся в сложной финансовой ситуации, таким как пенсионеры и другие социально уязвимые группы населения. Статус получателей будет подтвержден соответствующими документами.

Авторы письма, текстом которого поделились ТАСС, подчеркивают необходимость четких критериев отбора продуктов для фудшеринга, включая качество и сроки годности. Важно также разработать упрощенную систему налогообложения для бизнеса, участвующего в данной программе, и обеспечить контроль над процессом передачи продуктов.

Проблема нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности становится все более актуальной в России. Особенно это касается товаров первой необходимости, таких как хлеб, молочные продукты и овощи, которые часто выбрасываются как крупными супермаркетами, так и небольшими магазинами.

Данная инициатива направлена на поддержку социально незащищенных слоев населения и снижение объема пищевых отходов, способствуя более рациональному использованию ресурсов.