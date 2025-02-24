Изменения в Гатчине: когда местные жители смогут получить абонементы в парк

По техническим причинам сроки оформления парковых абонементов для жителей Гатчины сдвинуты на более поздний период. Оформить и получить абонемент для посещения музея-заповедника «Гатчина» можно будет с 1 апреля по 28 июня — подать заявление на пропуск онлайн можно будет с 1 марта. О новых правилах рассказали в пресс-службе парка.

Кто может оформить абонемент?

Абонементы могут оформить только лица с временной или постоянной регистрацией в Гатчине и микрорайоне «Речной» Большеколпанского сельского поселения. Это же относится к владельцам собственности на указанных территориях — для этого нужно показать документы.

Правила посещения

Оформленные ранее абонементы больше не действуют. Обратиться за билетами можно в кассы Гатчинского дворца, Приоратского дворца и Дворцового парка. Жители Гатчины, не оформившие абонемент, посещают парк на общих основаниях.

Посетителям напоминают.

Абонементы, оформленные ранее, в сезоне 2025 года не действуют.

Временной лимит для повторного использования абонемента — 30 минут.

Абонемент не даёт права бесплатного посещения Павильона Венеры и Берёзового домика.

Абонемент не действует во время проведения платных мероприятий в парке.

Дети в возрасте до 3 лет имеют право бесплатного посещения Дворцового парка без оформления входного билета. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет необходимо оформление бесплатного входного билета.

Что нужно для оформления?

Абонемент дают право на посещение парка только при предъявлении документов (копий документов, в том числе на цифровом носителе), удостоверяющих личность посетителей: паспорта РФ, водительского удостоверения, военного билета, студенческого билета / билета учащегося, свидетельства о рождении или иных документов, позволяющих идентифицировать личность.

Платный вход и время работы

С 29 апреля до 31 октября 2025 года вход в Дворцовый парк платный — по билетам или абонементам.

Парк открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, с 01 июня по 31 июля с 06:00 до 23:00. Платный вход в парк осуществляется: с 27 апреля по 31 августа, ежедневно, с 09:00 до 20:00; с 1 сентября по 31 октября с 10:00 до 18:00. Бесплатные утренние и вечерние часы сохраняются.

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