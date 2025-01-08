Где искать свои корни: гид по сервисам для поиска информации о предках в Петербурге

Поиск информации о своих предках – увлекательное, но порой непростое занятие. К счастью, в Санкт-Петербурге существует целый ряд сервисов и ресурсов, которые могут помочь в этом деле. Расскажем про самые популярные из них.

Сервис «Архивы Санкт-Петербурга»

Этот сервис объединяет базы данных сразу семи городских архивов и является настоящим сокровищем для исследователей генеалогии. Он объединяет в себе сразу несколько баз:

Центральный архив: книги записи актов гражданского состояния (1918–1924), домовые книги (с 1930-х и старше), списки налогоплательщиков (1923–1926);

Исторический архив: метрические книги, документы образовательных и церковных учреждений до 1917 года;

Архив политической истории: учетные партийные документы (1917–1926), документы Ленинградского штаба партизанского движения, Ленинградского горкома и обкома КПСС (до 1991). Стоит отметить, что этот архив практически не оцифрован, и документы доступны для просмотра только в читальном зале;

Научный архив: документы Арктического и Антарктического НИИ, Санкт-Петербургского НИИ коммунального хозяйства;

Архив фотодокументов: изображения, связанные с историей города и его жителями;

Архив литературы и искусства: документы “Ленфильма”, музейных фондов, театров, личные фонды деятелей культуры;

Архив по личному составу: описи документов ликвидированных государственных предприятий, учреждений и организаций (сами документы недоступны).

На сайте есть общий поиск, но доступ к электронным документам платный, а к бумажным — через запрос в читальном зале.

Сервис Российской национальной библиотеки (РНБ)

РНБ предлагает доступ к справочникам и адресным книгам Петербурга XIX века. В них можно найти информацию о различных специалистах (мастерах, врачах, музыкантах), магазинах, иностранных консулах и других аспектах городской жизни. Также доступны оцифрованные книги «Весь Петроград - Весь Ленинград» со списками жителей (1922-1935).

Центр «Возвращенные имена» при РНБ

Здесь собраны данные о репрессированных в советское время и жертвах блокады Ленинграда. Поиск можно вести по именам. Карточки репрессированных содержат информацию о дате рождения, роде деятельности, мере наказания, дате смерти и реабилитации. База данных блокадников включает даты рождения, адреса проживания, даты смерти и иногда места захоронения.

Ресурс «Память народа»

На этом ресурсе можно найти информацию об участниках Великой Отечественной войны. Можно узнать дату и место рождения, дату призыва, награды, звания, воинские части, а также увидеть сканы некоторых документов.

Эти ресурсы – лишь начало большого пути по поиску информации о своих предках. Используя их в комплексе, петербуржцы смогут открыть для себя множество новых и интересных фактов о своей семье и ее истории.