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Где в Петербурге реально найти золото белогвардейцев: от чердаков до дна Финского залива

Опубликовано: 7 июня 2025 22:31
клады под Петербургом
Где в Петербурге реально найти золото белогвардейцев: от чердаков до дна Финского залива
Фото: Городовой.ру

Клады спрятаны по всему городу.

Петербург — город дворцов, революций и… спрятанных сокровищ. Сколько историй начиналось с фразы: «Во время ремонта под полом нашли…» И хотя законы нынче суровы, кладоискатели не сдаются.

А главное — клады и правда находят. Вот самые реальные маршруты для тех, кто мечтает озолотиться не в переносном, а в буквальном смысле.

1. Чердаки и подвалы старых домов

До капитального ремонта Петербург активно «выдавал» клады: документы, украшения, монеты и даже старинные игрушки. Особенно часто — в районах исторической застройки: на Васильевском острове, Петроградке, в Купчино, где ещё остались деревянные перекрытия.

Люди прятали добро под полами, в печках, под подоконниками и в дверных косяках — особенно в годы революции и блокады.

📍 Совет: если вы живёте в старом доме, внимательно осмотрите радиаторы, ниши под подоконниками и кладовые. Возможно, там кто-то спасал семейные ценности.

2. Пашни и исчезнувшие деревни под Петербургом

Настоящие клады ищут не в городе, а в Ленобласти. Старинные карты — главный инструмент. Совмещаешь карту XVIII века с современной — и видишь, где была деревня, постоялый двор или корчма. Там, где сегодня поле — сто лет назад могли прятать от налогов, от войны, от бандитов.

📍 Хиты поисковиков: урочища под Копорьем, Ломоносовским районом и Новоладожским направлением. Именно там нашли 250 серебряных «чешуек» времён Ивана Грозного и Лжедмитрия.

3. Дно Финского залива и реки

Финский залив — гигантское кладбище кораблей. По оценке экспертов, на его дне покоятся тысячи судов, везших сокровища к царскому двору. Только в районе Турку был найден галеон с золотым кабриолетом для императрицы Елизаветы. А шхуна «Фрау Мария» везла заказы для Эрмитажа — и так и не доплыла.

📍 Акватория Ленобласти изучена всего на 10%. Подводные археологи регулярно находят новые объекты. Но будьте осторожны: копать под водой — не просто противозаконно, это может быть и опасно.

4. Заброшенные дома под снос (если удастся попасть)

По словам профессиональных кладоискателей, наибольшее число находок в Петербурге пришлось на 1970–80-е годы, когда массово вскрывали чердаки. Сейчас подобраться к сносимому зданию сложно, но если вдруг случится — ищите в нишах под печками, под подоконниками, в углах перекрытий.

Именно так когда-то нашли и знаменитый клад Нарышкиных — почти 40 ящиков серебра и антиквариата на 4 млн евро.

Закон строг

Поиск артефактов старше 100 лет в России запрещён без разрешения. Если нашли случайно — обязаны сдать в полицию. Иначе — административная, а при злонамеренности и уголовная ответственность.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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