Гоголь и Достоевский в одном комплекте: мистические тренды в петербургском туристическом бизнесе

Российский Союз Туриндустрии (РСТ) зафиксировал значительный рост спроса на необычные экскурсии, связанные с тайнами и загадками. Петербург, как город с богатой историей и множеством легенд, является особенно привлекательным направлением для такого вида туризма.

Туристы все чаще ищут не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в атмосферу тайны и интриги, желают узнать скрытые истории и легенды города.

Программа «Петербургские тайны и легенды»: успешный пример

Как пишет пресс-служба РСТ, одна из петербургских компаний уже более 10 лет предлагает туристскую программу «Петербургские тайны и легенды». Трехдневный тур стоимостью от 13,5 тысяч рублей на человека включает посещение легендарных мест Петербурга, связанных с творчеством Гоголя и Достоевского, а также таких знаковых мест, как Юсуповский дворец и квартира Распутина. Успех программы свидетельствует о востребованности такого рода туристического продукта.

Предпочтения туристов: интерактивность и эксклюзивный доступ

Туристы отдают предпочтение экскурсиям с более высоким уровнем интерактивности. Им интересны не только рассказы о исторических событиях, но и возможность самим поучаствовать в раскрытии тайны, решать загадки и чувствовать себя героями истории.

Кроме того, люди часто выбирают туры, в рамках которых можно попасть на объекты, недоступные для индивидуального посещения. Это придает экскурсии особую эксклюзивность и ценность.

Демографические особенности туристов:

Чаще всего такие туры запрашивают супружеские пары, семьи с детьми-подростками, а также клиенты в возрасте от 25 до 35 лет. Это показывает, что интерес к тайнам и загадкам Петербурга распространен среди различных возрастных и социальных групп.

Развитие туристического рынка: новые форматы и предложения

Успех мистических экскурсий по Петербургу свидетельствует о развитии туристического рынка и появлении новых форматов туристических услуг. Туристические компании стараются удовлетворить растущий спрос на необычные и интересные экскурсии, предлагая все более оригинальные и интерактивные программы.

Это приводит к повышению конкуренции на рынке и побуждает компании к постоянному совершенствованию своих услуг.

Расширение сезонности туристических программ

В рамках успешной программы «Петербургские тайны и легенды» было принято решение попробовать организацию туров и в летнее время. Раньше они были ориентированы только на январские праздники, но в текущем году будет предложен летний вариант.