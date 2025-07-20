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Голландский коттедж: чем традиционные дома в Нидерландах отличаются от петербургской дачи

Опубликовано: 20 июля 2025 16:31
дом голландский
Голландский коттедж: чем традиционные дома в Нидерландах отличаются от петербургской дачи
Фото: Городовой.ру

Помимо вытянутых ввысь крыш.

В мире, где архитектура всё чаще соревнуется в эффектности, нидерландский коттедж словно шепчет: «Не обязательно быть пафосным, чтобы быть счастливым». Он невелик, сдержан и при этом — удивительно продуман.

Всё начинается с кирпича. Не ради моды, а по исторической нужде: голландцы веками строили из того, что было под рукой, но делали это так, что их дома стали узнаваемыми по всему миру.

Красная кладка, ступенчатые фронтоны, белые швы, миниатюрный сад перед входом — в каждом элементе ощущается забота и здравый смысл.

А внутри? Свет. Простота. Внимание к деталям. Никаких штор — не потому что хотят выставить всё напоказ, а потому что так светлее. Семейные фотографии, керамика, пледы, потолочные балки — всё это не «дизайн», а часть жизни, которую ведут хозяева.

Голландский коттедж существует не сам по себе, а как часть большой системы: сад — продолжение дома, терраса — продолжение гостиной, а вода за окном — сосед, с которым умеют жить в мире. Здесь сушат бельё между яблонями, обсуждают клумбы с соседями и греются у камина, когда дуют северные ветра.

Даже технологии — не излишество, а незаметная помощь. Умное отопление, солнечные панели, вентиляция с рекуперацией — всё спрятано за уютной оболочкой.

Голландский коттедж — это не про богатство или показ. Это про уважение: к пространству, к себе, к природе. Дом, в котором уют — не стиль, а состояние души.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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