Как стать богатым в Петербурге: секреты у памятника Дворнику

Говорят, что в Петербурге деньги лежат буквально под ногами, только наклониться и подобрать. И если вы хотите, чтобы ваше финансовое благополучие резко пошло в гору, вот вам секрет: отправляйтесь к памятнику дворнику на площадь Островского, да прихватите пару монет.

Памятник дворнику, установленный в 2007 году, давно стал не только символом уважения к труду, но и настоящим магическим местом. Говорят, если оставить несколько монет возле памятника, то ваш кошелек начнет пополняться быстрее, чем тают сугробы весной. А для усиления эффекта сделайте так: положите монетки на брусчатку перед скульптурой в полночь, загадайте желание и тихонько скажите:

«Как дворник чистит улицы, так пусть и в моем доме будет порядок с деньгами».

Кстати, дворники в XIX веке пользовались уважением и выполняли не только обязанности по уборке, но и следили за порядком, разносили почту и даже оформляли документы жильцам. Это были настоящие хранители городского порядка.

Так что если вы не в курсе, как зовут человека, который поддерживает чистоту у вашего дома, самое время исправить это упущение. Познакомьтесь, скажите спасибо за труд. Ведь кто знает — возможно, ваша доброта вернется вам в виде той самой лопаты для сгребания богатств.