Губа не дура, а язык без костей: у этих выражений есть забытые всеми продолжения

Одно из них кардинально меняет смысл, потому лучше знать оригинал.

Если вы считаете, что «губа не дура» — это просто весёлый комментарий к хорошему вкусу или любви к элитным блюдам, приготовьтесь удивиться. Как и многие пословицы, эта строчка — лишь первая часть всего выражения.

То, что мы привыкли повторять, на самом деле лишь верхушка старинной фразы, за которой прячется житейская мудрость.

Полная версия, которую приводят и Даль, и Михельсон, звучит куда изящнее:

«Губа не дура, язык не лопата: знают, что горько, что сладко».

Словно резной самовар на ярмарке, здесь каждая деталь — на месте. Сравнение языка с лопатой подчёркивает тонкость вкуса: не просто жуёт, а разбирается. Это уже не про жадность, а про опыт — и в еде, и в жизни. Народная фраза будто намекает: тот, кто многое повидал, легко отличит сласть от гадости, истину от обмана.

Удивительно, как русская речь умеет прятать суть в образах. Ведь «губа не дура» и в советской столовой, и в бутике в центре Москвы означает одно и то же — у человека есть вкус. Но раньше за этой фразой стояла гордость не просто за выбор, а за умение отделять ценное от пустого, хорошее — от подделки.

А вот фраза «Язык мой — враг мой» звучит, как предупреждение от бывалого дяди, пережившего не один семейный скандал. Народная мудрость тут — не фигура речи, а жизненная инструкция. Кто болтает первым, тот, как правило, и виноват.

А теперь внимание: это не вся пословица. В «Пословицах русского народа» Владимир Даль честно предупреждает — враг не просто враг. Он, цитата, «прежде ума рыщет, беды ищет». То есть язык работает на опережение, ещё до того, как мозг включился. И, как результат, проблемы приходят раньше выводов.

Есть и другие версии:

«Язык мой — враг мой, наперёд ума лепечет».

«Свой язычок — первый супостат».

Итог? Люди с «подвешенным языком» — не всегда счастливчики. Особенно если язык этот работает быстрее, чем здравый смысл. Впрочем, именно поэтому поговорка и стала короче: чтобы не затягивать — и молчать учиться с первой же строчки.