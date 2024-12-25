Холодец или студень: так как все-таки правильно говорить в Петербурге?

В Петербурге, как и в любом другом городе с богатой историей, свои устойчивые традиции и названия. Жители северной столицы не только называют бордюры поребриками, но и придерживаются старинных кулинарных терминов. Так что, если на праздничном столе в Петербурге окажется блюдо из застывшего бульона с мясом, скорее всего, его назовут студнем.

Почему? Все дело в языковых традициях. Согласно известному историку кулинарии Вильяму Васильевичу Похлебкину, в северных и северо-западных регионах России (а Петербург именно такой) это блюдо изначально именовалось студнем. А вот в южных областях страны привычнее название холодец.

Есть еще и кулинарный нюанс: студень часто делают из говядины, а холодец — из свинины. Но на самом деле это больше вопрос местных обычаев и предпочтений, а также семейных традиций. Главное, чтобы блюдо застыло, а гости за столом остались довольны.

Так что, если вы в Петербурге, смело называйте это угощение студнем — здесь так исторически принято. Но, как говорится, что в лоб, что по лбу: для истинных ценителей вкусного блюда разница в названии не так уж и важна. Главное, чтобы студень, он же холодец, удался на славу!