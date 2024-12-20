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Нужна ли россиянам виза в Китай

20 декабря 2024 09:01
Хотите поехать в Китай? Петербуржцам объяснили, как это законно сделать без визы
Нужна ли россиянам виза в Китай
Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Тонкости, которые следует учесть перед поездкой и во время нее.

Для посещения Китая россиянам требуется виза, но есть несколько регионов, которые можно посетить без нее. Но есть условие — путешественникам предстоит зарегистрироваться по месту жительства в течение суток после въезда. Обычно это делает персонал в туристических объектах, но если вы останавливаетесь в другом месте, нужно будет посетить местное отделение полиции.

Какие места можно посетить без визы

Для туристических групп от 5 до 50 человек можно посетить любой регион Китая без визы при условии покупки путёвки на срок до 15 дней через аккредитованное турагентство, которых в Петербурге полно. Важно, что туристы должны следовать заранее оговоренному маршруту, а отделиться от группы нельзя.

  • Остров Хайнань: Приехать сюда можно без визы на срок до 30 дней, но выезд в другие провинции Китая без визы невозможен.
  • Гонконг и Макао: Въезд без визы возможен на 14 дней для Гонконга и на месяц для Макао. Эти регионы привлекают туристов сочетанием древности и современности.
  • Провинция Гуандун: Съездить туда можно в рамках группового тура из Гонконга или Макао на срок не более 6 дней.
  • Шанхай: Прибытие на круизном лайнере дает возможность провести в городе до 15 дней без визы.

Также можно воспользоваться транзитом, пройдя через один из 24 международных аэропортов Китая, при этом необходимо получить разрешение на временное пребывание в аэропорту (от 24 до 144 часов).

Как получить туристическую визу в Китай

Если вы хотите избежать ограничений безвизовых поездок, необходимо оформить визу типа L. Она бывает однократной на 3 месяца, двукратной на 6 месяцев или многократной на год. Визу можно оформить в Китайском визовом центре или консульстве Китая. Рекомендуется подавать документы за 3 месяца до поездки.

Кстати, визовый центр есть Санкт-Петербурге, а в других городах документы подаются в консульства. В визовых центрах могут быть очереди, поэтому следует быть готовым провести некоторое время на подачу документов.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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