Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет

Депутаты Государственной Думы всерьез обеспокоены тем, как россияне называют своих детей.

Сейчас в разработке находится законопроект, который установит принципы формирования списка разрешенных в России имен.

Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Гендерная определенность: мальчик должен быть мальчиком, девочка — девочкой?

Еще в феврале парламентарий говорила о необходимости ограничить выбор нестандартных имен, чтобы исключить возможность присвоения девочкам мужских, а мальчикам — женских имен.

Однако, как выяснилось, реализация этой идеи на практике столкнулась с серьезными трудностями.

Сложности перевода: имена-оборотни и культурные нюансы

«Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться», — пояснила Буцкая.

По ее словам, главная проблема заключается в разнообразии имен и их культурной специфике.

«Есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем — женские. И так далее. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», — отметила депутат.

История про «Кирилла»: случай из жизни, породивший законопроект

По словам Буцкой, идея законопроекта родилась из реальной истории.

Родители ждали мальчика и приготовили ему имя Кирилл. А родилась девочка. Вот только с именем родители не передумали и назвали ее Кириллом.

«По закону — имеют право. А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл. Ну, надеюсь, что Ксюша будут ее называть, но в классном журнале-то она все равно будет записана [под мужским именем]», — пояснила парламентарий.

Вопрос о том, насколько государство должно вмешиваться в процесс выбора имени для ребенка, остается открытым.

Многие считают, что это личное дело родителей, в то время как другие полагают, что необходимо защитить интересы ребенка и оградить его от возможных проблем, связанных с необычным или гендерно-неопределенным именем.