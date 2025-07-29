Почему 16 тысяч рублей — только начало расходов: родители считают затраты на сентябрь

Когда выгоднее закупаться к школе — в июле или в августе, чтобы не обанкротиться?

Сборы в школу — традиционная головная боль для родителей.

Аналитики подсчитали: минимальный “школьный набор” из формы, обуви, рюкзака и канцелярии обойдется в 16,2 тысячи рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году.

Как подготовить ребенка к 1 сентября и при этом не разориться?

Сколько стоит “взрослая жизнь” школьника

Стоимость минимального набора включает школьную форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, тетради и пенал с канцелярией.

При этом, как отмечают аналитики центра «Чек Индекс», «есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах.

Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе».

Категория товара Средняя цена 2025 (руб.) Рост цены (%) Динамика спроса (2025 vs 2024) Рост среднего чека (%) Рюкзак 4 000 +10% Практически без изменений +10% Школьная форма 3 100 +13% +10% оборот +13% Детские брюки — +9-12% +30% оборот +9-12% Рубашки — +9-12% +22% оборот +9-12% Пенал с канцелярией 1 100 +9% Рост спроса +9% Тетради, ручки, бумага — +9% Рост спроса +9% Общий минимальный набор* 16 200 +7% Покупок на 9% меньше, но больше спроса на канцелярию и рюкзаки —

Онлайн в помощь: экономим время и деньги

По данным пресс-службы одного из маркетплейсов, в этом году «уже за первые две недели июля спрос на товары для школы вырос в 2,1 раза, хотя еще два года назад это случилось только во второй половине августа».

Как пишут «Известия», родители активно используют онлайн-площадки для экономии времени и сравнения цен.

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Планирование. Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса «Сравни», отмечает:

«Это крупный, запланированный, но при этом разовый расход, который может серьезно ударить по бюджету. Покупка в июле позволяет распределить нагрузку, так как траты можно разнести на две зарплаты (июльскую и августовскую), что гораздо комфортнее для кошелька».

Скидки и акции. Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования», советует:

«Чем ближе к сентябрю, тем дороже становятся даже базовые позиции, вроде тетрадей, ручек и дневников. Многие родители отслеживают скидки заранее и ловят выгодные предложения, экономя до 30–40% от полной стоимости».

Покупки оптом. Стоит рассмотреть возможность покупки канцелярии и методических материалов оптом, особенно если в семье несколько детей или можно объединиться с другими родителями.

Запасы. Василий Кутьин, директор по аналитике «Инго Банка», рекомендует «сделать запас на несколько лет из тех канцелярских товаров, которые имеют долгие сроки хранения без потери потребительских свойств».

Секонд-хенд и барахолки: разумный выбор

Не стоит пренебрегать возможностью приобрести школьную форму и обувь в магазинах секонд-хенд или на онлайн-барахолках.

Часто там можно найти качественные вещи в отличном состоянии по очень привлекательным ценам.

Удар по семейному бюджету: как пережить август

Сборы в школу обходятся в среднем в 15–20% от месячного дохода семьи.

По словам Олега Абелева, начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», «из-за инфляции стоимость товаров будет выше, чем в прошлом году».

Сборы в школу — это испытание для кошелька, но с правильным подходом можно значительно сократить расходы.

Планирование, отслеживание скидок, онлайн-шопинг и разумная экономия помогут подготовить ребенка к учебному году без ущерба для семейного бюджета.