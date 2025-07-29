Почему 16 тысяч рублей — только начало расходов: родители считают затраты на сентябрь

Сборы в школу — традиционная головная боль для родителей.
Аналитики подсчитали: минимальный “школьный набор” из формы, обуви, рюкзака и канцелярии обойдется в 16,2 тысячи рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году.
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Стоимость минимального набора включает школьную форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, тетради и пенал с канцелярией.
При этом, как отмечают аналитики центра «Чек Индекс», «есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах.
Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе».
|Категория товара
|Средняя цена 2025 (руб.)
|Рост цены (%)
|Динамика спроса (2025 vs 2024)
|Рост среднего чека (%)
|Рюкзак
|4 000
|+10%
|Практически без изменений
|+10%
|Школьная форма
|3 100
|+13%
|+10% оборот
|+13%
|Детские брюки
|—
|+9-12%
|+30% оборот
|+9-12%
|Рубашки
|—
|+9-12%
|+22% оборот
|+9-12%
|Пенал с канцелярией
|1 100
|+9%
|Рост спроса
|+9%
|Тетради, ручки, бумага
|—
|+9%
|Рост спроса
|+9%
|Общий минимальный набор*
|16 200
|+7%
|Покупок на 9% меньше, но больше спроса на канцелярию и рюкзаки
|—
Онлайн в помощь: экономим время и деньги
По данным пресс-службы одного из маркетплейсов, в этом году «уже за первые две недели июля спрос на товары для школы вырос в 2,1 раза, хотя еще два года назад это случилось только во второй половине августа».
Как пишут «Известия», родители активно используют онлайн-площадки для экономии времени и сравнения цен.
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Планирование. Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса «Сравни», отмечает:
«Это крупный, запланированный, но при этом разовый расход, который может серьезно ударить по бюджету. Покупка в июле позволяет распределить нагрузку, так как траты можно разнести на две зарплаты (июльскую и августовскую), что гораздо комфортнее для кошелька».
Скидки и акции. Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования», советует:
«Чем ближе к сентябрю, тем дороже становятся даже базовые позиции, вроде тетрадей, ручек и дневников. Многие родители отслеживают скидки заранее и ловят выгодные предложения, экономя до 30–40% от полной стоимости».
Покупки оптом. Стоит рассмотреть возможность покупки канцелярии и методических материалов оптом, особенно если в семье несколько детей или можно объединиться с другими родителями.
Запасы. Василий Кутьин, директор по аналитике «Инго Банка», рекомендует «сделать запас на несколько лет из тех канцелярских товаров, которые имеют долгие сроки хранения без потери потребительских свойств».
Секонд-хенд и барахолки: разумный выбор
Не стоит пренебрегать возможностью приобрести школьную форму и обувь в магазинах секонд-хенд или на онлайн-барахолках.
Часто там можно найти качественные вещи в отличном состоянии по очень привлекательным ценам.
Удар по семейному бюджету: как пережить август
Сборы в школу обходятся в среднем в 15–20% от месячного дохода семьи.
По словам Олега Абелева, начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», «из-за инфляции стоимость товаров будет выше, чем в прошлом году».
Сборы в школу — это испытание для кошелька, но с правильным подходом можно значительно сократить расходы.
Планирование, отслеживание скидок, онлайн-шопинг и разумная экономия помогут подготовить ребенка к учебному году без ущерба для семейного бюджета.