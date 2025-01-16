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Как чуть не продали Исаакиевский собор

16 января 2025 10:32
Исаакиевский собор
Как чуть не продали Исаакиевский собор
Legion-Media/ globallookpress/ Maksim Konstantinov

Символ Петербурга чудом уцелел.

Вокруг Исаакиевского собора всегда велись жаркие споры. Взять хотя бы последний — о его передаче епархии. Однако предмета спора сегодня могло и не быть. Грандиозный памятник истории должен был вовсе исчезнуть — его планировали уничтожить еще в 1920-е годы.

После прихода большевиков к власти началась кампания по разрушению церквей. В начале 1920-х Лев Троцкий предложил снести собор как «центр религиозного мракобесия, отвлекающего от социалистического строительства». Однако пиротехники заявили, что для взрыва потребуется заряд такой силы, что пострадает весь район вокруг собора. Власти на это не решились.

Ходили слухи, что американский миллионер хотел купить Исаакий и перевезти его в США. Он предлагал разобрать собор, переправить через океан и собрать заново, но советское правительство отказало.

В 1928 году храм закрыли и превратили в антирелигиозный музей. Внутри разместили маятник Фуко, а мозаичный иконостас завесили транспарантом «Религия – опиум для народа». Часть утвари национализировали, а остальное, вероятно, осело у новых хозяев.

В 1930-е годы, когда взорвали московский храм Христа Спасителя, внимание властей было сосредоточено на перестройке столицы, что позволило Исаакиевскому собору избежать такой же участи. Сегодня он остаётся одним из главных символов Петербурга и памятником стойкости перед бурями истории.

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Автор:
Максакова Яна
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