В России стал популярен «коровий туризм»: что это такое, как работает, и сколько стоит

Чего только не придумают предприниматели, чтобы развлечь избалованных туристов. В последнее время акцент в турфирмах ставится именно на натуральность и близость к природе. Много туров сейчас люди покупают в села, деревни, чтобы увидеть быт и колорит своими глазами. В 2024 году выстрельнул так называемый «коровий туризм». Рассказываем, что это такое.

Новое направление

В некоторых областях страны уже появились фермы с коровами, которые готовы принять туристов на несколько часов, а то и с ночевкой. Работает это так: есть фермерское хозяйство (обычно за него отвечает одна семья). Люди ухаживают за телятами, кормилицами. Мимо проезжают люди, видят красоту, просятся сфотографироваться с буренками.

Тут-то хозяева понимают, что это актуально. Красивые фото в сетях быстро расходятся и желающих сделать милый кадр становится все больше. Так и случилось, например, в Калининградской области. В других регионах России тоже есть подобные места, где можно погладить корову, посмотреть, как за ней ухаживают, и принять в этом непосредственное участие.

«Туристы могут не только сделать эффектные и очень красивые кадры с буренками, но и научиться их доить, кормить. Мы покажем телят, которым несколько дней от роду, а еще накормим вкусным обедом», — обещают фермеры.

Источник фото: Legion-Media

Что говорят туристы

Отбоя от желающих нет. В социальных сетях уже огромное количество отзывов о коровьем туризме. Запись на встречу с буренками расписана на недели вперед. Удивительно, но на таких фермах животные не агрессивные, спокойные и очень добрые. Они и сами рады, чтобы их погладили и уделили внимание.

Кстати, сейчас цена за посещение не очень высокая. Заплатить нужно около 300 рублей с человека.

«Была на ферме с коровками, осталась очень довольна. Боже, какие они милые, как в роликах в интернете. Обязательно приеду туда еще раз». «Позвонила на ферму, хотела записаться на выходные, но мест уже не было. Но я не отчаиваюсь. Обязательно поеду и поглажу коров». «Я работаю фотографом и сейчас заказов на съемки с милыми коровами у меня в приоритете. Многие девушки надевают деревенский стильный лук, косынки, вязаные сумки и хотят съемку именно в таком стиле. Получается просто огонь».

Источник фото: Legion-Media

Многие турагенты говорят, что за агротуризмом будущее. Люди все больше хотят изучать природу и быть к ней ближе. Миллионы туристов устали от суеты, толп отдыхающих на пляжах и борьбу за лежаки с зонтиками. Многим просто хочется спокойствия, особенно там, где еще и телефон не ловит. Это вообще идеальный вариант.

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Источник фото: Legion-Media