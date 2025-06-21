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Италия для русских туристов: как получить визу в 2025-м

Опубликовано: 21 июня 2025 14:33
Италия
Италия для русских туристов: как получить визу в 2025-м
Фото: Городовой.ру

Посетить столицу пиццы, антипасто и эспрессо-макиато можно, главное собрать пакет документов.

Поездка в Италию по-прежнему требует от россиян визы. После 2022 года процесс стал заметно сложнее: ужесточились правила, увеличились сборы, а сроки рассмотрения заявлений теперь могут затянуться до двух месяцев. Но получить визу всё ещё возможно — если знать нюансы.

Где оформлять визу

Генконсульство Италии напрямую работает только с ограниченными категориями (родственники граждан ЕС, люди с инвалидностью). Всем остальным — в визовые центры. Их два:

  • VMS — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск (для жителей СЗФО и ЦФО).
  • Almaviva Russia — остальные регионы, включая Казань, Новосибирск, Самару и Краснодар.

Подавать документы нужно строго по месту регистрации. Если вы живёте в другом регионе, необходимо подтвердить проживание — справкой с работы, временной регистрацией или документами на жильё.

Стоимость

  • Консульский сбор: 90 евро (8820 ₽ для взрослых), 45 евро (4410 ₽ для детей 6–12 лет). До 6 лет — бесплатно.
  • Сервисный сбор: VMS: 3850 ₽ в Москве, 3300 ₽ в Петербурге.

Дополнительно можно заказать курьерскую доставку визы или смс-уведомление — это оплачивается отдельно.

Сроки

  • Обычно — 15–30 дней.
  • Летом — могут превышать 40 дней.
  • Максимум — до 60 дней.
  • Записываться лучше заранее — в сезон мест нет, а «срочность» не влияет на решение консульства.

Какие документы нужны

  • Загранпаспорт (действителен ещё 3 месяца после поездки).
  • Анкета на английском или итальянском.
  • Фото по стандарту.
  • Справка с работы / из налоговой (для ИП или самозанятых).
  • Выписка из банка за 3 месяца.
  • Медицинская страховка на 30 000 €.
  • Подтверждение брони отеля и билетов.
  • Согласие на обработку данных.
  • Оплаченные квитанции.

Для детей — также свидетельство о рождении, согласие второго родителя на выезд, если ребёнок едет с одним.

Почему могут отказать

Частые причины — ошибки в анкете, неподтверждённая финансовая состоятельность, нарушения визового режима в прошлом или попытка подать фальшивые документы. Бывают и отказы «без объяснения причин» — стандартная формулировка при подозрениях на фиктивность поездки.

Вывод

Оформить туристическую визу в Италию в 2025 году можно, но потребуется подготовка, терпение и аккуратность в бумагах. Чем ближе к сезону отпусков, тем жёстче конкуренция за даты. Поэтому бронируйте отели, но не оплачивайте билеты до получения визы — и подавайте документы как минимум за два месяца до поездки.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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