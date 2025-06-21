Италия для русских туристов: как получить визу в 2025-м

Поездка в Италию по-прежнему требует от россиян визы. После 2022 года процесс стал заметно сложнее: ужесточились правила, увеличились сборы, а сроки рассмотрения заявлений теперь могут затянуться до двух месяцев. Но получить визу всё ещё возможно — если знать нюансы.

Где оформлять визу

Генконсульство Италии напрямую работает только с ограниченными категориями (родственники граждан ЕС, люди с инвалидностью). Всем остальным — в визовые центры. Их два:

VMS — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск (для жителей СЗФО и ЦФО).

— Москва, Санкт-Петербург, Архангельск (для жителей СЗФО и ЦФО). Almaviva Russia — остальные регионы, включая Казань, Новосибирск, Самару и Краснодар.

Подавать документы нужно строго по месту регистрации. Если вы живёте в другом регионе, необходимо подтвердить проживание — справкой с работы, временной регистрацией или документами на жильё.

Стоимость

Консульский сбор : 90 евро (8820 ₽ для взрослых), 45 евро (4410 ₽ для детей 6–12 лет). До 6 лет — бесплатно.

: 90 евро (8820 ₽ для взрослых), 45 евро (4410 ₽ для детей 6–12 лет). До 6 лет — бесплатно. Сервисный сбор: VMS: 3850 ₽ в Москве, 3300 ₽ в Петербурге.

Дополнительно можно заказать курьерскую доставку визы или смс-уведомление — это оплачивается отдельно.

Сроки

Обычно — 15–30 дней.

— 15–30 дней. Летом — могут превышать 40 дней.

— могут превышать 40 дней. Максимум — до 60 дней.

— до 60 дней. Записываться лучше заранее — в сезон мест нет, а «срочность» не влияет на решение консульства.

Какие документы нужны

Загранпаспорт (действителен ещё 3 месяца после поездки).

Анкета на английском или итальянском.

Фото по стандарту.

Справка с работы / из налоговой (для ИП или самозанятых).

Выписка из банка за 3 месяца.

Медицинская страховка на 30 000 €.

Подтверждение брони отеля и билетов.

Согласие на обработку данных.

Оплаченные квитанции.

Для детей — также свидетельство о рождении, согласие второго родителя на выезд, если ребёнок едет с одним.

Почему могут отказать

Частые причины — ошибки в анкете, неподтверждённая финансовая состоятельность, нарушения визового режима в прошлом или попытка подать фальшивые документы. Бывают и отказы «без объяснения причин» — стандартная формулировка при подозрениях на фиктивность поездки.

Вывод

Оформить туристическую визу в Италию в 2025 году можно, но потребуется подготовка, терпение и аккуратность в бумагах. Чем ближе к сезону отпусков, тем жёстче конкуренция за даты. Поэтому бронируйте отели, но не оплачивайте билеты до получения визы — и подавайте документы как минимум за два месяца до поездки.