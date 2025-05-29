Не только белые ночи: чем удивит небо над Петербургом в июне

Метеоролог объяснила, что такое серебристые облака и почему их видно в июне.

Первый летний месяц подарит россиянам, и особенно петербуржцам, возможность наблюдать удивительное атмосферное явление — серебристые облака, которые словно светятся изнутри.

Лучшие дни для наблюдений придутся на последние дни июня. Но что это за облака и откуда берется это необычное свечение?

Что такое серебристые облака?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ну это, знаете, это когда очень высоко образуются вот эти такие облака, и поэтому когда восходит солнце или когда заходит солнце, то они, такое чувство, что они как бы на более темном небе светятся, потому что они высоко, и они еще освещаются солнечными лучами. Как правило, это такие из разряда перистых облаков. Перистые, которые располагаются на высоте там 10-12 километров», — отметила Позднякова.

Облака из верхних слоев атмосферы

Метеоролог объясняет, что серебристые облака располагаются на очень большой высоте и освещаются заходящими лучами Солнца.

«Так мы их особенно не видим на фоне голубого неба. Когда небо становится в основном темным, солнце уже заходит, а верхушки еще освещаются, вот тогда верхние слои еще освещаются».

Красота и наука

Татьяна Позднякова отмечает, что с точки зрения обычного человека, серебристые облака — это просто красивое зрелище:

«Ну, для красоты. Ну, это такое метеорологическое явление, да, которое, как говорится, да, которое интересно видеть».

Однако для ученых серебристые облака — это важный источник информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

Наблюдения в условиях белых ночей

Ранее в ТАСС сообщали, что для астрономических наблюдений, особенно в северных широтах, июнь не так благоприятен, уточнили ученые.

«В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера», — пояснили астрономы.

Однако, именно в условиях белых ночей серебристые облака становятся особенно заметными, выделяясь на фоне темнеющего неба.

Редкое и красивое явление

Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые наблюдаются только при освещении зашедшим солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом. Такие объекты видны на фоне зари светлыми и будто бы светящимися.