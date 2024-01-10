Из банки сгущенки выйдет шикарный десерт: домашние мигом сметут эти козинаки

Из обычной сгущенки можно приготовить массу шикарных десертов. Например, возьмите на заметку рецепт домашних козинаков. Они готовятся быстро, а получаются гораздо вкуснее покупных.

Вам понадобятся:

сгущенное молоко — 300 г,

масло сливочное — 100 г,

кунжут белый — 4 ст. л.,

фундук — 1 ст. л.,

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Прямоугольную форму застелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом. Кунжут и орехи поджарьте на сухой сковороде до румяности. Затем переложите их на тарелку.

Пока фундук остывает, растопите на сковороде сливочное масло и добавьте к нему сгущенку. Когда масса начнет закипать, продержите ее на огне 10 минут, постоянно помешивая.

Влейте сгущенку в подготовленную форму, добавьте орехи и посыпьте кунжутом. Отправьте десерт в холодильник на полчаса, после чего его можно будет подавать к чаю, отмечает портал Webspoon.

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