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Из банки сгущенки выйдет шикарный десерт: домашние мигом сметут эти козинаки

Из банки сгущенки выйдет шикарный десерт: домашние мигом сметут эти козинаки
Как приготовить козинаки из сгущенного молока

Вкуснее, чем в магазине.

Из обычной сгущенки можно приготовить массу шикарных десертов. Например, возьмите на заметку рецепт домашних козинаков. Они готовятся быстро, а получаются гораздо вкуснее покупных.

Вам понадобятся:

  • сгущенное молоко — 300 г,
  • масло сливочное — 100 г,
  • кунжут белый — 4 ст. л.,
  • фундук — 1 ст. л.,
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.

Прямоугольную форму застелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом. Кунжут и орехи поджарьте на сухой сковороде до румяности. Затем переложите их на тарелку.

Пока фундук остывает, растопите на сковороде сливочное масло и добавьте к нему сгущенку. Когда масса начнет закипать, продержите ее на огне 10 минут, постоянно помешивая.

Влейте сгущенку в подготовленную форму, добавьте орехи и посыпьте кунжутом. Отправьте десерт в холодильник на полчаса, после чего его можно будет подавать к чаю, отмечает портал Webspoon.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
10 января 2024 10:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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