Городовой / Общество / Из манной каши и укропа: забытый рецепт любимого супа Тургенева
Эксклюзив
Последние новости
Сахар, кирха, Кутузов и «Интернационал»: что произошло в Петербурге 25 июня в разные эпохи Город
Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет Общество
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные Город
РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан Город
«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Транспорт
Категории
Общество Спорт

Из манной каши и укропа: забытый рецепт любимого супа Тургенева

Опубликовано: 22 июня 2025 09:01
Суп Тургенева
Из манной каши и укропа: забытый рецепт любимого супа Тургенева
Фото: Городовой.ру

В 2025-м единицы бы восхитились такому блюду.

Гастрономические привычки великих людей порой удивляют. У Ивана Сергеевича Тургенева было блюдо, которое сегодня многим показалось бы странным, если не сказать — пугающим.

Манный суп с укропом, некогда любимец застолий в Ясной Поляне, ныне почти забыт. Тем не менее, этот суп варили специально к приезду писателя, а рецепт дошёл до наших дней благодаря бережной памяти и редким упоминаниям.

Истоки блюда

Скорее всего, этот рецепт — русская адаптация итальянского супа minestra di semolino, где манка использовалась как загуститель в нежных бульонах. В Средиземноморье в подобные блюда добавляли сливки, сыр, яйцо.

В России рецепт обрёл свой характер: сливочное масло, укроп и тонкий луковый аромат создавали узнаваемую русскую трактовку.

Тургенев, много бывавший за границей, ценил простые, но душевные блюда. Манный суп, при всей своей скромности, обладал ровно тем, что он искал — мягкостью, сытностью и узнаваемым ароматом дома. Вскоре он стал частью семейного меню и памятного образа русского застолья второй половины XIX века.

Как приготовить

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 1,5 л
  • Манная крупа — 100–140 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Лук шалот или репчатый — 60 г
  • Сливки 30% — 200 мл
  • Укроп — 20 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите куриный бульон.
  2. Нарежьте лук и укроп.
  3. На третьей части масла обжарьте лук до мягкости, отложите.
  4. В оставшемся масле подрумяньте манку, постоянно помешивая.
  5. Верните лук, добавьте половину укропа, перемешайте.
  6. Постепенно вводите бульон, понемногу, чтобы избежать комков.
  7. После загустения добавьте сливки и оставшийся укроп.
  8. Подавайте горячим, с ломтем ржаного хлеба.

Этот скромный суп может показаться диковинкой, но именно он был частью меню человека, чьи произведения формировали национальное сознание. И, возможно, в каждом глотке — немного той эпохи, когда литература и кухня жили в тесном соседстве.

Новости по теме
Такую варили в СССР: запишите рецепт ароматной солянки по рецепту шефа Ивлева Такую варили в СССР: запишите рецепт ароматной солянки по рецепту шефа Ивлева 23 октября 2024 08:00
Почему «Наполеон» назвали в честь французского императора — и каким был первоначальный рецепт торта Почему «Наполеон» назвали в честь французского императора — и каким был первоначальный рецепт торта 21 июня 2025 18:33
«Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа «Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа 15 июня 2025 14:31
До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща 15 июня 2025 09:02
Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки Рецепт царских времен: как приготовить Скобелевские биточки 13 июня 2025 13:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».