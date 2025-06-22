Из манной каши и укропа: забытый рецепт любимого супа Тургенева

Гастрономические привычки великих людей порой удивляют. У Ивана Сергеевича Тургенева было блюдо, которое сегодня многим показалось бы странным, если не сказать — пугающим.

Манный суп с укропом, некогда любимец застолий в Ясной Поляне, ныне почти забыт. Тем не менее, этот суп варили специально к приезду писателя, а рецепт дошёл до наших дней благодаря бережной памяти и редким упоминаниям.

Истоки блюда

Скорее всего, этот рецепт — русская адаптация итальянского супа minestra di semolino, где манка использовалась как загуститель в нежных бульонах. В Средиземноморье в подобные блюда добавляли сливки, сыр, яйцо.

В России рецепт обрёл свой характер: сливочное масло, укроп и тонкий луковый аромат создавали узнаваемую русскую трактовку.

Тургенев, много бывавший за границей, ценил простые, но душевные блюда. Манный суп, при всей своей скромности, обладал ровно тем, что он искал — мягкостью, сытностью и узнаваемым ароматом дома. Вскоре он стал частью семейного меню и памятного образа русского застолья второй половины XIX века.

Как приготовить

Ингредиенты:

Куриный бульон — 1,5 л

Манная крупа — 100–140 г

Сливочное масло — 100 г

Лук шалот или репчатый — 60 г

Сливки 30% — 200 мл

Укроп — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Сварите куриный бульон. Нарежьте лук и укроп. На третьей части масла обжарьте лук до мягкости, отложите. В оставшемся масле подрумяньте манку, постоянно помешивая. Верните лук, добавьте половину укропа, перемешайте. Постепенно вводите бульон, понемногу, чтобы избежать комков. После загустения добавьте сливки и оставшийся укроп. Подавайте горячим, с ломтем ржаного хлеба.

Этот скромный суп может показаться диковинкой, но именно он был частью меню человека, чьи произведения формировали национальное сознание. И, возможно, в каждом глотке — немного той эпохи, когда литература и кухня жили в тесном соседстве.