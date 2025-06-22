Из манной каши и укропа: забытый рецепт любимого супа Тургенева

Гастрономические привычки великих людей порой удивляют. У Ивана Сергеевича Тургенева было блюдо, которое сегодня многим показалось бы странным, если не сказать — пугающим.
Манный суп с укропом, некогда любимец застолий в Ясной Поляне, ныне почти забыт. Тем не менее, этот суп варили специально к приезду писателя, а рецепт дошёл до наших дней благодаря бережной памяти и редким упоминаниям.
Истоки блюда
Скорее всего, этот рецепт — русская адаптация итальянского супа minestra di semolino, где манка использовалась как загуститель в нежных бульонах. В Средиземноморье в подобные блюда добавляли сливки, сыр, яйцо.
В России рецепт обрёл свой характер: сливочное масло, укроп и тонкий луковый аромат создавали узнаваемую русскую трактовку.
Тургенев, много бывавший за границей, ценил простые, но душевные блюда. Манный суп, при всей своей скромности, обладал ровно тем, что он искал — мягкостью, сытностью и узнаваемым ароматом дома. Вскоре он стал частью семейного меню и памятного образа русского застолья второй половины XIX века.
Как приготовить
Ингредиенты:
- Куриный бульон — 1,5 л
- Манная крупа — 100–140 г
- Сливочное масло — 100 г
- Лук шалот или репчатый — 60 г
- Сливки 30% — 200 мл
- Укроп — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите куриный бульон.
- Нарежьте лук и укроп.
- На третьей части масла обжарьте лук до мягкости, отложите.
- В оставшемся масле подрумяньте манку, постоянно помешивая.
- Верните лук, добавьте половину укропа, перемешайте.
- Постепенно вводите бульон, понемногу, чтобы избежать комков.
- После загустения добавьте сливки и оставшийся укроп.
- Подавайте горячим, с ломтем ржаного хлеба.
Этот скромный суп может показаться диковинкой, но именно он был частью меню человека, чьи произведения формировали национальное сознание. И, возможно, в каждом глотке — немного той эпохи, когда литература и кухня жили в тесном соседстве.