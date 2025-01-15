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Кадровый центр Ленобласти: новые возможности для трудоустройства и получения статуса безработного

15 января 2025 22:02
Мужчина
Кадровый центр Ленобласти: новые возможности для трудоустройства и получения статуса безработного
Городовой ру/ globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Как осуществляется помощь безработным в Ленобласти.

В Ленинградской области Кадровый центр региона оказывает всестороннюю поддержку гражданам в вопросах трудоустройства и получения статуса безработного. В связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2025 года, центр предлагает новые возможности и помощь в адаптации к новым правилам.

Новые требования для получения статуса безработного

С начала 2025 года гражданам необходимо пройти анкетирование, тестирование на профильную группу и согласовать индивидуальный план содействия занятости. Эти изменения направлены на более эффективное и адресное предоставление помощи в трудоустройстве.

Индивидуальный план содействия занятости

Одним из ключевых элементов новых правил является индивидуальный план содействия занятости. Специалисты центра помогают в его разработке, учитывая различные параметры подходящей работы, включая возможные сферы деятельности, профессию, режим работы и транспортную доступность. Также в план включаются меры государственной поддержки, доступные для безработных.

Статус безработного по месту пребывания

Важным нововведением стало то, что теперь на учет в качестве безработного могут встать не только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства, но и те, кто имеет регистрацию по месту пребывания. Это расширяет возможности для получения статуса и государственной поддержки.

Возможность восстановления статуса

Еще одним нововведением является возможность восстановления статуса безработного при возвращении в домашний регион. Это делает систему более гибкой и удобной для граждан, которые могут временно находиться в другом регионе.

Контакты филиалов Кадрового центра Ленинградской области можно найти на сайте комитета по труду и занятости. Там же можно получить более подробную информацию о предоставляемых услугах и новых правилах получения статуса безработного.

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Автор:
Юлия Степанова
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