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Путешествие в Турцию: актуальные правила для петербуржцев  

4 января 2025 11:33
Берег Турции
Путешествие в Турцию: актуальные правила для петербуржцев  
Legion-Media

Эти мелочи значительно упростят жизнь.

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха петербуржцев. Однако перед поездкой важно ознакомиться с актуальными правилами въезда, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых.

Для граждан России доступно безвизовое пребывание в Турции до 60 дней. При этом заграничный паспорт должен быть действителен не менее 120 дней с даты въезда. На текущий момент для въезда в страну не требуется предоставление ПЦР-тестов или сертификатов вакцинации, что делает поездку максимально удобной.

Рекомендации для путешественников

- Прямые рейсы из аэропорта Пулково доступны в Стамбул, Анталью и другие города Турции.
- Перед поездкой стоит оформить медицинскую страховку, которая покроет возможные расходы на лечение.
- Рекомендуется обменять рубли на доллары или евро еще в Петербурге, а затем конвертировать их в турецкие лиры для более выгодного курса.
- Несмотря на отмену COVID-ограничений, соблюдение базовых мер предосторожности в местах скопления людей, остается актуальным — простуду и прочие вирусы никто не отменял.

Путешествие в Турцию из Санкт-Петербурга — это не только доступный, но и удобный способ провести отдых. Актуальную информацию перед поездкой можно уточнить на официальных ресурсах, чтобы избежать неожиданных сложностей, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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