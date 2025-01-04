Путешествие в Турцию: актуальные правила для петербуржцев  

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха петербуржцев. Однако перед поездкой важно ознакомиться с актуальными правилами въезда, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых.

Для граждан России доступно безвизовое пребывание в Турции до 60 дней. При этом заграничный паспорт должен быть действителен не менее 120 дней с даты въезда. На текущий момент для въезда в страну не требуется предоставление ПЦР-тестов или сертификатов вакцинации, что делает поездку максимально удобной.

Рекомендации для путешественников

- Прямые рейсы из аэропорта Пулково доступны в Стамбул, Анталью и другие города Турции.

- Перед поездкой стоит оформить медицинскую страховку, которая покроет возможные расходы на лечение.

- Рекомендуется обменять рубли на доллары или евро еще в Петербурге, а затем конвертировать их в турецкие лиры для более выгодного курса.

- Несмотря на отмену COVID-ограничений, соблюдение базовых мер предосторожности в местах скопления людей, остается актуальным — простуду и прочие вирусы никто не отменял.

Путешествие в Турцию из Санкт-Петербурга — это не только доступный, но и удобный способ провести отдых. Актуальную информацию перед поездкой можно уточнить на официальных ресурсах, чтобы избежать неожиданных сложностей, сообщает источник.