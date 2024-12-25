Как петербуржцам «оживить» машину с АКПП в мороз? Рекомендации автоэксперта

Есть несколько простых способов привести мотор в чувство.

Зимой автомобилисты нередко сталкиваются с проблемой запуска двигателя, особенно при наличии автоматической коробки передач (АКПП). Технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев поделился рекомендациями по решению этой проблемы.

Сначала он советует очистить автомобиль от снега. После этого необходимо включить зажигание и подождать одну минуту перед тем, как попробовать завести двигатель стартером. Если после двух-трех попыток мотор не запускается, рекомендуется воспользоваться другим автомобилем для «прикуривания» аккумулятора.

«После завершения процедуры зарядки батареи пробуем еще раз запустить мотор. Предпринимаем только пару-тройку попыток покрутить стартер, каждая не дольше семи секунд. Не заводится — прекращаем попытки», — заключил автоэксперт.

Если автомобиль все же успешно завелся, важно дать ему немного прогреться. При начале движения следует избегать резких маневров и двигаться плавно, держа колеса прямо. Первые десять минут езды рекомендуется вести машину медленно, чтобы избежать возможных повреждений.