Как получать свой багаж всегда первым на ленте: проверенный способ от опытных туристов

Нет ничего хуже, чем дожидаться свой багаж в аэропорту прилета. Стоишь и буквально заклинаешь "вялотекущую" ленту поскорее выдать твой чемодан, а он как сквозь землю провалился. Опытные туристы с такой проблемой не сталкиваются. Они точно знают, что на выдаче их сумка всегда будет ехать в числе первых. Вот как оказаться в числе таких же счастливчиков.

Если вы часто летаете, то наверняка сталкивались с тем, что некоторые пассажиры перед рейсом что-то "колдуют" над своим багажом. Оборачивают в прозрачную пленку, наклеивают стикеры со своими фамилиями, чтобы не перепутать. Но лучше заранее, еще дома, прикрепить на чемодан специальный знак, который заставит сотрудников аэропорта относиться к вашим вещам с особым вниманием.

Источник фото: City News Moskva/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Это должен быть стикер с надписью "Осторожно, хрупкое!", ну или вроде того. Считается, что сумки с такими стикерами никогда не швыряют в багажное отделение самолета, да и достают максимально бережно. Иначе пассажир может предъявить претензии за разбитую дорогую вещь. Чтобы лишний раз не кантовать чемодан, его кладут в отсек последним. А достают по прилету, как вы уже догадались, первым.

Теперь можно смело сразу по прибытии вызывать такси, ведь через пару минут багаж будет уже у вас в руках. И воздушную гавань вы покинете без утомительных ожиданий.

Источник фото: City News Moskva/Globallookpress.com

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Вот еще один лайфхак для тех, кто часто путешествует самолетами. Если ваш чемодан синего, серого или черного цвета (как и у большинства других туристов), вам стоит выделить его из горы близнецов. Это может быть опять же яркий стикер, но клеить его придется сразу с нескольких сторон, так как кинуть на ленту его могут как угодно. Более разумный вариант — купить цветной чехол из ткани. Он выполнит сразу две функции — позволит вам быстрее "вычислить" свой багаж на выдаче и защитит корпус чемодана от повреждений в виде царапин и потертостей.

Если есть возможность, приобретите и отдельный чемодан яркого оттенка: зеленого, желтого, голубого. Его будете брать в поездки на самые популярные и многолюдные рейсы, где высока вероятность пропустить свой чемодан среди остальных.

Источник фото: City News Moskva/Globallookpress.com