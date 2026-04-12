Как правильно заряжать аккумулятор в автомобиле после зимы и нужно ли это делать: эксперты дали четкий ответ

Многие автомобилисты задаются вопросом и даже спорят, нужно ли заряжать аккумулятор после зимы. Эксперты автопротала NJ CAR разобрались в этом вопросе и дали четкий ответ.
Признаки разряда АКБ
Очень часто проблемы с АКБ возникают именно после зимы. При этом первые намеки начинают появляться утром, при запуске мотора. Двигатель может заводиться не сразу, стартер вращается медленнее, чем обычно. Позднее свет фар может стать слабее, печка потеряет мощность, а приборы начнут работать нестабильно. В таком случае аккумулятор обязательно нужно зарядить.
Причины разряда аккумулятора
Проблемы с "батареей" никогда не появляются из ниоткуда. Чаще всего, аккумулятор теряет заряд из-за пусков в мороз, коротких поездок или долгого простоя, особенно если авто стоит на холоде.
Чтобы зарядить АКБ, нужно правильно выбрать ток зарядки. Оптимальным значением считается показатель в 10% от емкости аккумулятора. Так, для "батареи" на 60 Ач рекомендован ток около 6 ампер. На полный набор заряда при этом потребуется не менее 12 часов.
Особое внимание нужно уделить самому зарядному устройству: для "легковушек" почти всегда используют батарею на 12 вольт, и "зарядник" должен быть рассчитан именно на такое напряжение. При этом защита от короткого замыкания и перегрузки заметно снизит риск проблем.
Как подключить АКБ к заряднику
- Нужно выключить зажигание.
- Отсоединить минусовую клемму, а потом – плюсовую.
- Выполнить подключение к зарядному устройству строго по полярности. Красный провод соединить с "плюсом", а черный – с "минусом".
- Выставить нужные параметры и включить устройство в сеть. Заряжать 12 часов, но не дольше суток. Иначе возможен "перезаряд".
Вывод
После зимы аккумулятор все же важно зарядить, хотя бы один раз. Ведь низкие температуры негативно сказываются на состоянии АКБ. Когда уж очень не хочется возиться, то достаточно подключить вольтметр к клеммам. Если он покажет меньше 12,5 В, то "батарея" уже заметно разряжена и без подзарядки не обойтись. Если больше, то можно пока не заряжать.
Кроме того, не стоит забывать проверять уровень электролита. Если он опускается ниже нормы, то нужно добавить дистиллированную воду, ориентируясь на отметки на корпусе.
