Как предсказывают погоду в Петербурге: все основные инструменты синоптиков

Современная метеослужба России использует передовые технологии для точного прогнозирования погодных условий. А какие именно устройства помогают синоптикам предсказывать погоду?

Тысячи датчиков на земле и в океане собирают данные о температуре и влажности, а спутники в космосе отслеживают перемещение облаков. Они, как и метеостанции работают круглосуточно, проводя более 30 видов измерений. Оборудование выдерживает даже экстремальные условия Арктики и Антарктики, помогая контролировать изменения в вечной мерзлоте.

С середины XX века метеорологи используют данные из космоса. Сегодня за погодой следят 15 российских спутников, восемь из которых занимаются гидрометеорологией, шесть контролируют состояние окружающей среды, а два мониторят космическую погоду. Больше ни одна страна мира не имеет столь развитую систему дистанционного спутникового зондирования.

Одной из главных разработок является система спутников «Арктика-М», которая следит за северными территориями и собирает информацию о перемещении воздушных масс, параметрах ветра и динамике облачных образований. Они передают снимки на Землю каждые 15 минут.

Три центра обработки данных — Европейский, Сибирский и Дальневосточный — принимают информацию с орбиты в реальном времени. В центрах установлено более 60 антенн, которые обеспечивают непрерывную связь с аппаратами на орбите.

Для создания точных прогнозов используется сложная математическая модель, учитывающая множество факторов, включая влияние океанов и суши, солнечное тепло и охлаждение атмосферы. Расчеты выполняются суперкомпьютером, который способен выполнять квадриллион операций в секунду.