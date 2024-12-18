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Как продлить «жизнь» смартфона во время петербургских морозов: четыре простых правила

18 декабря 2024 08:33
Как продлить «жизнь» смартфона во время петербургских морозов: четыре простых правила
Как продлить «жизнь» смартфона во время петербургских морозов: четыре простых правила
Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Так без связи точно не останетесь.

Зимой многие замечают, что их смартфоны разряжаются значительно быстрее, а порой даже неожиданно выключаются. Причина этого кроется в особенностях работы литий-ионных батарей, которые чувствительны к низким температурам. Вот несколько советов, как сохранить заряд телефона в холодное время года.

Держите смартфон в кармане

Лучший способ защитить телефон от мороза — держать его поближе к телу, где теплее. Например, в кармане куртки. Для звонков и прослушивания музыки удобно использовать Bluetooth-наушники.

Используйте термочехол

Холод делает экран и другие элементы смартфона более хрупкими, поэтому любая случайная нагрузка может стать причиной поломки. Термочехол, выполненный из ткани, синтетического материала или замши, помогает создать вокруг устройства слой теплого воздуха, защищающий его от переохлаждения.

Не оставляйте смартфон надолго в холодной машине

Оставляя телефон в автомобиле на длительное время, вы рискуете повредить его внутренние компоненты. Даже если внешне все выглядит нормально, перепады температур могут негативно сказаться на работе устройства.

Отогревайте смартфон постепенно

Если телефон все-таки полностью разрядился на морозе, прежде чем включать его дома, дайте ему немного прогреться хотя бы комнатной температуры. Обычно этот процесс занимает несколько минут. Важно избегать резкого нагрева, так как это может привести к образованию конденсата внутри устройства и его поломке.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона и избежать неприятных сюрпризов в зимний период.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Смартфон
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