Как сделать шашлык дома с ароматом дымка: лайфхак от петербуржского блогера Обломова

Шашлык в духовке? На сковородке? В мультиварке или электро-шашлычнице? Забудьте. Всё это — как смотреть «Игру престолов» на скорости x2. Что-то происходит, но удовольствия — ноль. Настоящий шашлык, тот самый, угольный, с дымком — он не про технику, он про аромат.

Славный Друже Обломов нашёл способ воссоздать этот вкус дома. Без мангала, без коптильни, без жидкого дыма (который воняет химией так, что аппетит пропадает). Суть простая — нужна курочка (или другое мясо), сковородка, жар и… настоящий уголь.

Берём кусочек угля, разогреваем на комфорке до белизны. Это главное — уголь должен быть лютый, как взгляд преподавателя в сессию. Когда он готов — бросаем его в металлическую ёмкость, рядом — поджаренные куриные шашлычки. Заливаем угли жирком с мяса. И быстро накрываем крышкой.

Уголь начинает дымить, курочка пропитывается ароматами, а на кухне становится тяжело дышать. Так что делать нужно с вытяжкой на максимум и проветривать после. Три захода по пять минут с разными угольками — и у тебя дома шашлык, пахнущий как тот, который только что сняли с мангала.

Да, проще было бы выйти во двор с мангалом, но если ты заперт в бетонной коробке и хочешь шашлыка, как на пикнике, — вот он, рецепт. Настоящий. Единственный. Проверенный Обломовым.

Ну а если совсем лень — иди в гости к тому, у кого дача. Или и вовсе закажи в доставке.