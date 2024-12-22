Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города

В условиях мегаполиса важно знать, когда приедет нужный транспорт, чтобы не мерзнуть на остановке или не упустить автобус. Санкт-Петербург предлагает несколько удобных приложений, с помощью которых можно отследить автобусы, троллейбусы и трамваи в реальном времени. Вот подборка лучших решений, которые помогут вам всегда быть в курсе.
1. Яндекс.Карты
- Плюсы: Показывает движение транспорта в реальном времени.
- Минусы: Местоположение транспорта может отображаться с небольшой задержкой.
- Где скачать: iOS, Android, RuStore.
- Особенности: Вкладка «Транспорт» позволяет выбрать остановку и увидеть маршруты с точным временем прибытия. Цветовые маркеры указывают тип транспорта: автобусы — зелёные, маршрутки — фиолетовые, трамваи — красные.
2. TransportSpb
- Плюсы: Адаптировано под транспорт Санкт-Петербурга и Ленобласти.
- Минусы: Назойливая реклама.
- Где скачать: iOS, Android, RuStore.
- Особенности: Отображает движение транспорта в реальном времени. Можно отключить ненужные слои, например, троллейбусы или трамваи, оставив только автобусы. Удобен для пополнения транспортных карт.
3. 2ГИС
- Плюсы: Показывает фотографии автобусов и остановок.
- Минусы: Интерфейс сложнее, чем у конкурентов.
- Где скачать: iOS, Android, RuStore.
- Особенности: Требуется активировать слой «Транспорт», чтобы увидеть маршруты. При выборе остановки отображаются все маршруты с временем прибытия.
4. Bustime
- Плюсы: Удобен для людей с ограничениями по зрению.
- Минусы: Устаревший дизайн интерфейса.
- Где скачать: iOS, Android, RuStore.
- Особенности: Показывает таблицу с маршрутами и числом автобусов на линии. Можно отслеживать не только городской, но и пригородный транспорт.
5. Moovit
- Плюсы: Работает в 105 странах, удобен для путешественников.
- Минусы: В России показывает только плановое время, без реального местоположения.
- Где скачать: iOS, Android, RuStore.
- Особенности: Предоставляет полные маршруты и пересадки, помогает найти альтернативный путь в случае задержек.
С помощью этих приложений вы сможете с лёгкостью отследить нужный автобус, избежать опозданий и сэкономить время. Попробуйте и выберите наиболее удобное для себя! Если какое-то из них перестанет работать на момент прочтения материала, то воспользуйтесь описанной нами альтернативой.