Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города

В условиях мегаполиса важно знать, когда приедет нужный транспорт, чтобы не мерзнуть на остановке или не упустить автобус. Санкт-Петербург предлагает несколько удобных приложений, с помощью которых можно отследить автобусы, троллейбусы и трамваи в реальном времени. Вот подборка лучших решений, которые помогут вам всегда быть в курсе.

1. Яндекс.Карты

Плюсы : Показывает движение транспорта в реальном времени.

: Показывает движение транспорта в реальном времени. Минусы : Местоположение транспорта может отображаться с небольшой задержкой.

: Местоположение транспорта может отображаться с небольшой задержкой. Где скачать : iOS, Android, RuStore.

: iOS, Android, RuStore. Особенности: Вкладка «Транспорт» позволяет выбрать остановку и увидеть маршруты с точным временем прибытия. Цветовые маркеры указывают тип транспорта: автобусы — зелёные, маршрутки — фиолетовые, трамваи — красные.

2. TransportSpb

Плюсы : Адаптировано под транспорт Санкт-Петербурга и Ленобласти.

: Адаптировано под транспорт Санкт-Петербурга и Ленобласти. Минусы : Назойливая реклама.

: Назойливая реклама. Где скачать : iOS, Android, RuStore.

: iOS, Android, RuStore. Особенности: Отображает движение транспорта в реальном времени. Можно отключить ненужные слои, например, троллейбусы или трамваи, оставив только автобусы. Удобен для пополнения транспортных карт.

3. 2ГИС

Плюсы : Показывает фотографии автобусов и остановок.

: Показывает фотографии автобусов и остановок. Минусы : Интерфейс сложнее, чем у конкурентов.

: Интерфейс сложнее, чем у конкурентов. Где скачать : iOS, Android, RuStore.

: iOS, Android, RuStore. Особенности: Требуется активировать слой «Транспорт», чтобы увидеть маршруты. При выборе остановки отображаются все маршруты с временем прибытия.

4. Bustime

Плюсы : Удобен для людей с ограничениями по зрению.

: Удобен для людей с ограничениями по зрению. Минусы : Устаревший дизайн интерфейса.

: Устаревший дизайн интерфейса. Где скачать : iOS, Android, RuStore.

: iOS, Android, RuStore. Особенности: Показывает таблицу с маршрутами и числом автобусов на линии. Можно отслеживать не только городской, но и пригородный транспорт.

5. Moovit

Плюсы : Работает в 105 странах, удобен для путешественников.

: Работает в 105 странах, удобен для путешественников. Минусы : В России показывает только плановое время, без реального местоположения.

: В России показывает только плановое время, без реального местоположения. Где скачать : iOS, Android, RuStore.

: iOS, Android, RuStore. Особенности: Предоставляет полные маршруты и пересадки, помогает найти альтернативный путь в случае задержек.

С помощью этих приложений вы сможете с лёгкостью отследить нужный автобус, избежать опозданий и сэкономить время. Попробуйте и выберите наиболее удобное для себя! Если какое-то из них перестанет работать на момент прочтения материала, то воспользуйтесь описанной нами альтернативой.