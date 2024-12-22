Городовой / Общество / Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города

22 декабря 2024 09:01
Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города
Как следить за прибытием автобуса в Петербурге: подборка приложений для жителей и гостей города
Фото Городовой.ру

Облегчаем себе жизнь и не выглядываем каждую минуту из остановки.

В условиях мегаполиса важно знать, когда приедет нужный транспорт, чтобы не мерзнуть на остановке или не упустить автобус. Санкт-Петербург предлагает несколько удобных приложений, с помощью которых можно отследить автобусы, троллейбусы и трамваи в реальном времени. Вот подборка лучших решений, которые помогут вам всегда быть в курсе.

1. Яндекс.Карты

  • Плюсы: Показывает движение транспорта в реальном времени.
  • Минусы: Местоположение транспорта может отображаться с небольшой задержкой.
  • Где скачать: iOS, Android, RuStore.
  • Особенности: Вкладка «Транспорт» позволяет выбрать остановку и увидеть маршруты с точным временем прибытия. Цветовые маркеры указывают тип транспорта: автобусы — зелёные, маршрутки — фиолетовые, трамваи — красные.

2. TransportSpb

  • Плюсы: Адаптировано под транспорт Санкт-Петербурга и Ленобласти.
  • Минусы: Назойливая реклама.
  • Где скачать: iOS, Android, RuStore.
  • Особенности: Отображает движение транспорта в реальном времени. Можно отключить ненужные слои, например, троллейбусы или трамваи, оставив только автобусы. Удобен для пополнения транспортных карт.

3. 2ГИС

  • Плюсы: Показывает фотографии автобусов и остановок.
  • Минусы: Интерфейс сложнее, чем у конкурентов.
  • Где скачать: iOS, Android, RuStore.
  • Особенности: Требуется активировать слой «Транспорт», чтобы увидеть маршруты. При выборе остановки отображаются все маршруты с временем прибытия.

4. Bustime

  • Плюсы: Удобен для людей с ограничениями по зрению.
  • Минусы: Устаревший дизайн интерфейса.
  • Где скачать: iOS, Android, RuStore.
  • Особенности: Показывает таблицу с маршрутами и числом автобусов на линии. Можно отслеживать не только городской, но и пригородный транспорт.

5. Moovit

  • Плюсы: Работает в 105 странах, удобен для путешественников.
  • Минусы: В России показывает только плановое время, без реального местоположения.
  • Где скачать: iOS, Android, RuStore.
  • Особенности: Предоставляет полные маршруты и пересадки, помогает найти альтернативный путь в случае задержек.

С помощью этих приложений вы сможете с лёгкостью отследить нужный автобус, избежать опозданий и сэкономить время. Попробуйте и выберите наиболее удобное для себя! Если какое-то из них перестанет работать на момент прочтения материала, то воспользуйтесь описанной нами альтернативой.

Новости по теме
Как морозы Петербурга влияют на ноутбук? Деловым жителям города объяснили нюансы Как морозы Петербурга влияют на ноутбук? Деловым жителям города объяснили нюансы 7 января 2025 23:31
Змеиный след Петербурга: мифы и магия в архитектуре — где найти «серпентарий» города Змеиный след Петербурга: мифы и магия в архитектуре — где найти «серпентарий» города 6 января 2025 12:01
Места воинской славы: какие города в окрестностях хранят память о подвиге жителей Петербурга Места воинской славы: какие города в окрестностях хранят память о подвиге жителей Петербурга 3 января 2025 11:02
Санкт-Петербург: не просто мегаполис, а город-матрешка с девятью «внутренними» городами Санкт-Петербург: не просто мегаполис, а город-матрешка с девятью «внутренними» городами 27 декабря 2024 19:04
Все о платных парковках Петербурга: что нужно знать туристам и жителям города на автомобиле? Все о платных парковках Петербурга: что нужно знать туристам и жителям города на автомобиле? 25 декабря 2024 16:31
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹 2
🙀 1
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще