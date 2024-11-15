Как сохранить оливье свежим на 2-3 дня: без запаха и отсекающегося майонеза

Эксперт по питанию и телеведущий Сергей Синицын поделился простыми советами, которые помогут сохранить свежесть любимых новогодних салатов, таких как «Оливье» и «Селедка под шубой», чуть дольше. Как он рассказал радио Sputnik, ключ к их хранению – не торопиться смешивать все ингредиенты заранее. Компоненты лучше держать раздельно и заправлять непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть и вкусовые качества.

Также Синицын советует не запасаться слишком большим количеством салатов. По его словам, многокомпонентные блюда, даже при раздельном хранении, не стоит держать дольше 2-3 дней. А вот замораживать готовые салаты нежелательно – такой способ практически не сохраняет их качества, если только не использовать специальную шоковую заморозку.

После праздничного застолья шеф-повар рекомендует устроить себе небольшую «разгрузку»: включить в рацион побольше зелени и легких продуктов для улучшения обмена веществ. Такой подход позволит восстановиться после праздничных калорийных блюд и начать новый год в бодром настроении и хорошем самочувствии.

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