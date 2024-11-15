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Как сохранить оливье свежим на 2-3 дня: без запаха и отсекающегося майонеза

15 ноября 2024 17:01
Как сохранить оливье свежим на 2-3 дня: без запаха и отсекающегося майонеза
Как сохранить оливье свежим на 2-3 дня: без запаха и отсекающегося майонеза
Legion-media

Будет радовать вас при каждом употреблении.

Эксперт по питанию и телеведущий Сергей Синицын поделился простыми советами, которые помогут сохранить свежесть любимых новогодних салатов, таких как «Оливье» и «Селедка под шубой», чуть дольше. Как он рассказал радио Sputnik, ключ к их хранению – не торопиться смешивать все ингредиенты заранее. Компоненты лучше держать раздельно и заправлять непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть и вкусовые качества.

Также Синицын советует не запасаться слишком большим количеством салатов. По его словам, многокомпонентные блюда, даже при раздельном хранении, не стоит держать дольше 2-3 дней. А вот замораживать готовые салаты нежелательно – такой способ практически не сохраняет их качества, если только не использовать специальную шоковую заморозку.

После праздничного застолья шеф-повар рекомендует устроить себе небольшую «разгрузку»: включить в рацион побольше зелени и легких продуктов для улучшения обмена веществ. Такой подход позволит восстановиться после праздничных калорийных блюд и начать новый год в бодром настроении и хорошем самочувствии.

Ранее мы также сообщали, что в Петербурге ГИБДД решило серьезно взяться за автомобилистов: размер штрафов вырастет.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Рецепты
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