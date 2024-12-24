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Как улететь с ребенком из Петербурга за полцены: новые детские тарифы «Аэрофлота»

24 декабря 2024 12:15
Как улететь с ребенком из Петербурга за полцены: новые детские тарифы «Аэрофлота»
Как улететь с ребенком из Петербурга за полцены: новые детские тарифы «Аэрофлота»
Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Путешествия станут еще доступнее.

С 23 декабря авиакомпания «Аэрофлот» предоставляет фиксированную скидку 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет на все доступные тарифы экономического класса при перелетах по России. Скидка будет действовать на билеты с датой вылета начиная с 1 января 2025 года.

Скидка распространяется на любые тарифы класса Эконом по всей внутренней маршрутной сети авиакомпании и рейсов группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. На специальные программы, такие как государственные субсидии и «плоские» тарифы, продолжает применяться прежний размер скидок.

«Аэрофлот» остается популярным выбором среди российских семей благодаря своей политике поддержки пассажиров. За 11 месяцев 2024 года компания перевезла свыше 1,3 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет на внутренних рейсах. Самыми популярными направлениями для путешествий с детьми стали Сочи и Калининград.

В пресс-службе авиакомпании дополнительно отметили, что на договоры перевозки, оформленные до 23 декабря 2024 года, продолжают распространяться условия, действовавшие на момент их заключения.

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Автор:
Юлия Степанова
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