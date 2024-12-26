Как управляющие компании обманывают петербуржцев: три популярных трюка

Управляющие компании нередко игнорируют возложенные на них обязательства, пытаясь замаскировать свою деятельность. Эксперты Роскачества отметили сразу несколько признаков, по которым можно распознать недобросовестного предпринимателя.

Один из ключевых моментов — включение в договор услуг, которые фактически не предоставляются. Это могут быть работы по ремонту жилого фонда, обслуживанию домофонов или вывозу мусора. Важно тщательно изучать ежемесячные квитанции перед оплатой.

Особое внимание следует уделить услугам, входящим в категорию общедомовых нужд (ОДН), поскольку именно там чаще всего происходят злоупотребления.

«В них входит множество услуг, и если вдруг в квитанции появилась новая строка, то она может дублировать услугу, которая включена в ОДН. Тем самым вас просят оплатить дважды одну и ту же услугу», — подчеркнули специалисты.

Еще один тревожный сигнал — появление двойных платежей. Например, наряду с основным счетом за водоснабжение может возникнуть дополнительная графа для той же услуги. Кроме того, некоторые управляющие компании необоснованно повышают тарифы на свои услуги без проведения общего собрания собственников.