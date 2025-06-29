Как выбирать вино, если не разбираешься: путеводитель по полке от «КБ»

Перед полками с вином многие чувствуют себя так, словно попали на экзамен по латыни: этикетки шепчут что-то о танинах, резерве и гравитации, а душа мечтает просто о бутылке «чего-нибудь вкусного».
На самом деле, выбрать хорошее вино можно и без диплома сомелье. Главное — знать пару трюков, которые рекомендует «КБ».
Первое — география спасёт. Французское Бордо, испанская Риоха, итальянский Кьянти — не просто красивые слова. Это регионы, где виноделие доведено до искусства.
А если хочется фруктового, мягкого вина — смело берите Чили, Аргентину или ЮАР: там проще, но часто приятнее для начинающего.
Второе — сорт винограда. Даже если вы не знаете разницы между Каберне и Пино Нуар, запомните: Мерло — мягкое и уютное, Шираз — поострее, с перцем и ягодами.
Из белых — Шардоне (универсальное), Совиньон Блан (цитрусовый), Рислинг (может быть сладким). Если сорт винограда указан на бутылке — это уже хороший знак: производитель не прячется.
Третье — читайте этикетку. Не нужно понимать всё, но обратите внимание на крепость (сухие — около 13%, сладкие — выше), на регион (если написано AOC или DOC — это уровень), и на год (хотя в дешёвом вине это почти не играет роли).
Четвёртое — не бойтесь спрашивать. Консультант в магазине — это не экзаменатор, а гид. Скажите, что хотите лёгкое, фруктовое, недорогое — вам подберут.
А потом можно будет уже разбираться в оттенках и терминах.
И, наконец, пятое — пробуйте. Серьёзно, вино — это не теория, это опыт. Фотографируйте понравившиеся бутылки, записывайте вкусы, ищите аналоги. В какой-то момент вы заметите, что начали разбираться. Не потому что выучили учебник, а потому что слушали себя.