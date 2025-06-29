Как выбирать вино, если не разбираешься: путеводитель по полке от «КБ»

Минздрав не рекомендует, но все нарушают.

Перед полками с вином многие чувствуют себя так, словно попали на экзамен по латыни: этикетки шепчут что-то о танинах, резерве и гравитации, а душа мечтает просто о бутылке «чего-нибудь вкусного».

На самом деле, выбрать хорошее вино можно и без диплома сомелье. Главное — знать пару трюков, которые рекомендует «КБ».

Первое — география спасёт. Французское Бордо, испанская Риоха, итальянский Кьянти — не просто красивые слова. Это регионы, где виноделие доведено до искусства.

А если хочется фруктового, мягкого вина — смело берите Чили, Аргентину или ЮАР: там проще, но часто приятнее для начинающего.

Второе — сорт винограда. Даже если вы не знаете разницы между Каберне и Пино Нуар, запомните: Мерло — мягкое и уютное, Шираз — поострее, с перцем и ягодами.

Из белых — Шардоне (универсальное), Совиньон Блан (цитрусовый), Рислинг (может быть сладким). Если сорт винограда указан на бутылке — это уже хороший знак: производитель не прячется.

Третье — читайте этикетку. Не нужно понимать всё, но обратите внимание на крепость (сухие — около 13%, сладкие — выше), на регион (если написано AOC или DOC — это уровень), и на год (хотя в дешёвом вине это почти не играет роли).

Четвёртое — не бойтесь спрашивать. Консультант в магазине — это не экзаменатор, а гид. Скажите, что хотите лёгкое, фруктовое, недорогое — вам подберут.

А потом можно будет уже разбираться в оттенках и терминах.

И, наконец, пятое — пробуйте. Серьёзно, вино — это не теория, это опыт. Фотографируйте понравившиеся бутылки, записывайте вкусы, ищите аналоги. В какой-то момент вы заметите, что начали разбираться. Не потому что выучили учебник, а потому что слушали себя.