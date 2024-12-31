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Как Юрий Гагарин относился к Петербургу: каждое слово в его цитатах пропитано любовью

31 декабря 2024 17:33
Как Юрий Гагарин относился к Петербургу: каждое слово в его цитатах пропитано любовью
Как Юрий Гагарин относился к Петербургу: каждое слово в его цитатах пропитано любовью
Legion-media

Был не только великим летчиком, но и замечательным оратором.

Космический первопроходец Юрий Гагарин с теплотой отзывался о Ленинграде, восхищаясь его историей, архитектурой и духом. Для первого космонавта планеты город на Неве был не просто красивым местом, но и символом борьбы, мужества и революционного наследия.

Революционный дух города

Гагарин подчеркивал, что Петербург в его времена был уникальным городом с богатейшей революционной историей.

«Нет в мире города с такой богатой революционной историей, как Ленинград. Всё здесь напоминало о борьбе. И стены Петропавловской крепости, и чугунные мосты через Неву, и корпуса бывшего Путиловского завода, на котором работал мой дед Тимофей Матвеев».

История города была для Гагарина личной: он ощущал связь с его прошлым через деда, трудившегося на легендарном Путиловском заводе — символе рабочих восстаний и революции.

Архитектура и памятники

Архитектурные ансамбли Ленинграда, его памятники и атмосфера оставили неизгладимое впечатление на космонавта.

«Всё нам нравилось в Ленинграде — его архитектурные ансамбли, его памятники».

Особенно его поразил памятник миноносцу «Стерегущему» на Петроградской стороне. Гагарин был тронут историей русских матросов, которые, чтобы не сдаться врагу, затопили свой корабль, открыв кингстоны.

«Я долго вглядывался в лица русских матросов, открывших кингстоны, потопивших и себя, и свой корабль, но не сдавшихся врагу — японским самураям».

Город, который вдохновляет

Ленинград для Гагарина был больше, чем просто город. Он видел в нем символ стойкости, мужества и преданности идеалам. Эти качества, воплощенные в памятниках и истории города, нашли отклик в душе героя, который сам стал символом бесстрашия и победы.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургИстории
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