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Какие головные уборы носили зимой в советском Ленинграде и что носят теперь

16 января 2025 14:03
Женщина
Какие головные уборы носили зимой в советском Ленинграде и что носят теперь
Городовой ру

Мода изменилась не так уж сильно.

В советские годы зимняя мода была далека от разнообразия. Люди носили то, что было доступно и практично. Ватники, каракулевые шубы, шерстяные платки и шапки-ушанки стали неотъемлемой частью зимнего гардероба, спасая от морозов. Однако с течением времени зимняя мода в Петербурге, как и по всей России, претерпела значительные изменения. Посмотрим, что носили наши бабушки в Ленинграде и что носят в Петербурге теперь.

В 20-30 годы колючие, но шерстяные платки были самым универсальным аксессуаром. Несмотря на колючесть, их повязывали на голову вместо шапки, обвязывали вокруг поясницы для тепла или использовали как согревающий компресс при простуде.

Сегодня петербурженки делают выбор в пользу объемных капюшонов и мягких кашемировых шарфов и палантинов.

В 50-х годах самые отчаянные модницы носили шляпки, едва прикрывающие голову. Их прозвали «шляпками-менингитками» за неумение согревать и риск подхватить минингит из-за открытого затылка.

Кадр из фильма "Карьера Димы Горина"
Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

На смену шляпкам-менингиткам пришли современные трикотажные шапки. Они мягкие, тёплые и стильные. Также популярны утеплённые модели-бини и вязаные шапки с помпонами.

Шапки-ушанки. Самый узнаваемый зимний головной убор советской эпохи. Партийная элита носила ушанки из каракульчи и оленя, а простые граждане довольствовались моделями из кроличьего меха.

Этот культовый аксессуар остался в тренде по сей день, но теперь натуральный мех заменен искусственным. Современные ушанки часто украшают яркими принтами или делают из водоотталкивающих материалов.

Сегодня петербуржцы могут выбирать между традиционным стилем и современными трендами. Зимние аксессуары стали не только теплее, но и удобнее, а материалы — более экологичными. Но по большому счету в головных уборах мало что изменилось. Впрочем, кто знает, что будут носить в городе через пять лет. Ведь климат сейчас меняется даже быстрее, чем мода. Не исключено, что скоро ушанки уступят место панамкам и шляпам.

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Автор:
Максакова Яна
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