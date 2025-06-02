Какие суши и роллы едят в Японии: никакой «Филадельфией» тут даже и не пахнет

Если вы думаете, что знаете, какие суши едят японцы, потому что сто раз заказывали «Филадельфию» с сыром и ролл «Калифорния» с крабовыми палочками — придётся вас удивить. В самой Японии такой еды просто нет. Вернее, почти нет. Это — изобретения для западных жителей, а не часть местной традиции.

В Японии к суши относятся серьёзно, но при этом спокойно. Есть разные форматы: от дорогих ресторанов, где повар готовит перед вами и счёт может улететь за 200 долларов, до доступных мест, где тарелка стоит чуть больше доллара. Люди приходят семьями, туристы тоже заглядывают — особенно в недорогие конвейерные рестораны.

Самые обычные суши здесь — это «нигири»: рис с кусочком рыбы или креветкой сверху. Есть ещё «гункан» — они и правда выглядят как кораблики: рис обёрнут в водоросли, а сверху лежит, скажем, икра или салат.

Бывают и роллы, но не такие, как мы привыкли: внутри — огурец или тунец, снаружи — нори, никакого сыра, никакой обжарки.

Японцы вовсе не против экспериментов. В недорогих сетях можно найти суши с майонезом, кукурузой, даже с картофельным или яичным салатом. Есть роллы с натто — это такие липкие ферментированные бобы, запах у них специфический, но японцы говорят, что это очень полезно.

А кое-где подают суши с жареной котлетой или баклажаном в темпуре. Да, звучит дико — но вкусно. Запечённые роллы? Бывают, но нечасто. В основном рыбу обжигают сверху горелкой, если подают с соусом — выглядит эффектно и пахнет вкусно.

А «Филадельфию»? Один раз за семь лет жизни в Японии её видела блогер, и то — в заведении для туристов.

Так что если захотите по-настоящему японских суши — забудьте про сливочный сыр. Настоящие суши — это просто: рис, рыба, немного васаби, немного соевого соуса. Всё остальное — уже интернациональная фантазия на тему.