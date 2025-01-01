Какие сюрпризы ждут петербуржцев в 2025 году: новые законы и приятные бонусы

Год Зеленой деревянной Змеи начался, а вместе с ним в жизнь петербуржцев вошли десятки нововведений. Как всегда, законодатели постарались, чтобы было и полезно, и неожиданно. Вот краткий обзор изменений, которые коснутся практически каждого петербуржца.

Больше денег и возможностей

МРОТ вырастет на 16,6%, а это значит, что даже минимальные зарплаты станут чуть приятнее. Пенсии увеличатся на 7,3%. Хорошая новость: впервые за долгое время индексация затронет и работающих пенсионеров. Зарплаты бюджетников, включая врачей, педагогов и работников культуры, вырастут на 13,2%. Такая же прибавка ждёт сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и лесного хозяйства.

Для тех, кто экономит и не нарушает

Штрафы за нарушения ПДД станут выше, так что теперь ездить аккуратно будет выгоднее.

Любители фейерверков в центре города заплатят за запуск от 30 до 300 тысяч рублей, если нарушат постановление губернатора.

Не время разводиться

Государственная пошлина за расторжение брака вырастет в 8 раз. Лучше потратить эти деньги на решение демографических задач — материнский капитал в этом году тоже вырос на 7,3%.

Особые бонусы

Скидка 50% на авиабилеты для детей от 2 до 12 лет с 14 января станет отличным поводом для семейных поездок.

Новый год начнётся с налоговых сюрпризов: если вы зарабатываете больше 2,4 миллиона рублей в год, будьте готовы платить повышенный НДФЛ.

И, конечно, 9 января — это день, когда придется выйти на работу. До этого времени постарайтесь доесть салаты и обдумать, как сделать год еще лучше. Змеиный год только начался, а уже обещает быть насыщенным!