Кальян, зал для совещания: уборная Александра II мало напоминала обычный туалет

История туалетных привычек императора Александра II, как ни странно, давно вышла за рамки анекдотов и превратилась в один из самых колоритных штрихов к портрету этого важнейшего исторического деятеля.

Человека, который освободил крестьян, реформировал суд и армию — и при этом не мог нормально сходить в туалет без кальяна, ширмы и собеседника.

Кальян — лекарство от запора

Сразу оговоримся: не воспринимайте это как рекомендацию. Проблемы с пищеварением Александр унаследовал от своего отца, Николая I. По воспоминаниям современников, поход в уборную становился для императора настоящим испытанием.

Ни слабительные, ни диеты, ни даже лучшие врачи не помогали. Всё изменилось после путешествия на Кавказ в 1850 году, где великий князь впервые попробовал кальян с персидским табаком. Вскоре он заметил: курение помогает расслабиться — в том числе кишечнику. Так и началась его пожизненная зависимость от восточного ритуала.

С тех пор каждое утро Александра II начиналось с кофе и визита в уборную, где уже ждали придворные кальянщики с тщательно подготовленным табаком. Самым любимым сортом считался мягкий и ароматный персидский — его привозили в больших количествах, вплоть до 50 килограммов каждые полгода.

Туалет — место светских бесед

Но кальяном дело не ограничивалось. Поскольку «туалетный процесс» мог занимать у императора часы, Александр ввёл совершенно официальную должность туалетного собеседника.

Человек сидел за ширмой в уборной и был обязан вести с государем светскую беседу — рассказывать новости, читать вслух или просто шутить. Причём это была не просто формальность: за право занять это место шла серьёзная борьба. Влиятельные вельможи интриговали, подставляли соперников, только чтобы попасть в число «избранных» для проведения совещаний.

Историк Николай Соников и князь Пётр Долгоруков упоминали, что на время туалетных церемоний даже в походных условиях возводились ширмы, а кальян доставлялся с особым вниманием. На походах арабы-кальянщики и личные лакеи собирали миниатюрные дворцы из ткани и мебели, чтобы обеспечить царю комфорт — где бы он ни находился.

От туалета к трону

Можно было бы посмеяться над этими странностями, если бы не одно «но»: Александр II был одним из самых дееспособных правителей XIX века. Он не позволял личным слабостям мешать делам.

После утренней «церемонии» он сразу принимался за работу — проводил аудиенции, подписывал указы, решал судьбы миллионов. Его слабость лишь добавляет к образу императора человеческий штрих.

В сущности, история Александра II — это рассказ о том, как и великие правители остаются людьми. Со своими странными ритуалами, болью и нуждой в покое — даже если найти его можно только за ширмой, с кальяном и хорошим собеседником.