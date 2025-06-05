Лохикейто: почему этот рыбный суп покорил сердца петербуржцев и как приготовить его, чтобы удивить гостей

Уха по-фински, или, как ее называют, лохикейто — популярное блюдо в Санкт-Петербурге. Это нежный рыбный суп со сливками, который при правильном приготовлении способен покорить любого гурмана. Как приготовить порталу «Городовой» рассказал шеф-повар Павел Шолохов. Он знает толк в карельской кухне и поделился своим идеальным рецептом.

Карелия рядом: шеф-повар о любви к Лохикейто и его популярности в Петербурге

«Популярна ли она в Питере, конечно, бесспорно. Это очень вкусный рыбный суп со сливками, главное чтоб он был приготовлен правильно. Я люблю Карелию и обожаю карельскую кухню и особенно этот суп, благо Карелия от Питера не далеко и при желании можно сгонять и отведать его там», — рассказал Павел Шолохов.

Секрет вкусного бульона: основа идеальной ухи по-фински

В любом супе, как отмечает шеф-повар, самое главное — это бульон, и уха по-фински — не исключение. Павел использует для бульона рыбные кости:

«Я беру 1 кг рыбные кости (сейчас в крупных маркетах продаются так называемые суповые наборы из костей головы красной или белой рыбы) нам это и надо, выкладываем на противень с репчатым луком 450 гр. Далее я запекаю, чтоб лук и рыба прям хорошо зажарились. Затем в кастрюлю наливаем воду 2-2.5 литра и кладем в нее запеченые кости и лук, варим на медленном огне 1.5 часа (затем готовый бульен процеживаем через сито)».

Обжаренный лук, картофель и сливки: пошаговый рецепт Лохикейто

Далее, согласно рецепту Павла, необходимо:

В кастрюле обжарить лук репчатый (300 гр, нарезанный кубиком) на сливочном (50 гр) и растительном (30 гр) масле до золотистого цвета. Залить рыбным бульоном и добавить картошку очищенную и нарезанную кубиком (600 гр), одну картофелину оставить целиком. Варить до готовности картофеля. Целую картофелину достать, размять вилкой и вернуть в бульон — для более плотной текстуры. Добавить лавровый лист, соль, душистый перец по вкусу. Влить жирные (не менее 20%) сливки (500 гр), как только закипит — выключить огонь. Добавить нарезанную кубиком красную рыбу (600-700 гр), перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Подавать, посыпав рубленым зеленым луком-пореем (по желанию можно добавить нарезанные свежие томаты черри).

Шеф-повар также отметил, что во многих заведениях добавляют морковь, но это не совсем правильно, по всем канонам она туда не идет.