Карьеры в Новинке: как добраться, где купаться и что нужно знать для комфортного отдыха

Если не хочется толпиться на пляже и посмотреть необычные места, то остоит отправиться на эти карьеры.

Карьеры в Новинке Ленинградской области — это настоящее открытие для тех, кто ищет красивое и доступное место для отдыха на воде недалеко от Петербурга. Там можно провести день на природе, покупаться и насладиться живописными пейзажами.

Что собой представляют карьеры

Карьер — это бывшие песчаные разработки, которые со временем наполнились водой и превратились в красивые озера с прозрачной водой и необычными берегами. В Новинке их несколько, и каждый по-своему интересен, сообщает журнал путешествий «Путник».

Первый карьер еще частично используется для добычи песка, вода в нем мутноватая из-за песчаного ила, но вокруг много живописных песчаных утесов и скал. Здесь можно полюбоваться природой, но купаться лучше в других местах.

Второй карьер — самый популярный для купания. Вода здесь прозрачная и имеет изумрудный оттенок, песчаные берега и удобные для отдыха с детьми. Есть пологие пляжи, где глубина увеличивается постепенно.

Третий карьер давно заброшен и превратился в обычное лесное озеро с торфяной водой и камышами. Это место больше для любителей тишины и прогулок, чем для купания.

Как добраться и что ожидать

Новинка находится в Гатчинском районе Ленинградской области. Добраться сюда можно на электричке от Витебского вокзала. Поездка занимает около часа. От станции до карьеров придется пройти пешком примерно 40 минут по асфальтированной и затем грунтовой дороге. Многие берут велосипеды — это удобный способ быстро добраться до воды.

Особенности отдыха и безопасность

Местами глубина быстро увеличивается, поэтому детям обязательно нужен присмотр взрослых и специальные средства безопасности — нарукавники или жилеты. На берегах часто отдыхают семьи с детьми, но стоит помнить, что официальных спасателей там нет.

Пляжи в Новинке — это не оборудованные места для отдыха, а природные места с минимальной инфраструктурой. Поэтому туда нужно брать все необходимое: воду, еду, средства от комаров и мусорные пакеты, чтобы не оставлять за собой мусора.

Стоит учитывать, что в Ленинградской области официально разрешены для купания только несколько водоемов, прошедших проверку Роспотребнадзора. Карьеры в Новинке не входят в этот список, поэтому купание здесь — на ваш страх и риск. Тем не менее многие отдыхающие выбирают именно это место за его красоту и доступность.