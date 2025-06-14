«Картошку пора сажать на Невском проспекте»: как грибы разрушили асфальт в центре Петербурга

В самом центре Санкт-Петербурга случилось настоящее грибное чудо — прямо у станции метро «Маяковская» в асфальте выросли шампиньоны! Причем не просто парочка грибов, а целая колония съедобных растений, которые буквально пробили дорожное покрытие.
Это удивительное явление сняла на видео местная жительница Светлана, которая не могла поверить своим глазам и поспешила поделиться находкой в интернете.
Как грибы умудряются расти на дорогах Петербурга
Микологи объясняют, что это не какая-то сверхспособность грибов, а скорее результат нарушений при строительстве или ремонте дорог.
Если асфальт положен с трещинами или слабо утрамбован, туда могут попасть споры грибов, которые находят там влажность и питательные вещества для роста. Со временем грибница разрастается и поднимает покрытие, вызывая его разрушение.
Гатчина тоже удивлена: шампиньоны растут даже там
Петербуржцы уже не впервые замечают грибы, растущие в самых неожиданных местах. Например, удивительный случай был зафиксирован в Гатчине, где гриб вырос в подвале дома. Это трутовик, но выглядит странно из-за того, что рос без света.
Сезон грибов в Петербурге: от леса до асфальта
Сейчас в лесах и парках Петербурга идет активный сезон грибов: появляются подосиновики, лисички, боровики, а городские шампиньоны словно соревнуются с природой, пробиваясь даже через бетон и асфальт.
Что думают местные жители
Петербуржцы с юмором отнеслись к такой новости и обменялись шутками о качестве дорог в городе. Ведь асфальт разрушился практически в самом центре города.
«Сейчас вместо асфальта укладывают пластилин, который образует колею, легко протыкается пальцем сверху и грибом снизу»;
«Картошку пора сажать на Невском проспекте»;
«Далеко не надо теперь ездить за грибами. Вышел на «Маяке», собрал корзину и домой жарить», — иронизируют петербуржцы.
Так что если вы гуляете по центру города и вдруг увидите грибы, растущие прямо из-под асфальта — не удивляйтесь. Это не только необычное зрелище, но и повод задуматься о качестве городских дорог.