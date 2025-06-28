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Каждый охотник желает знать: одежда какого цвета лучше защищает от перегрева

Опубликовано: 28 июня 2025 12:01
футболки
Каждый охотник желает знать: одежда какого цвета лучше защищает от перегрева
Фото: Городовой.ру

Оказывается, не все светлые тона так же полезны, как и белый.

Лето 2025 жаркое, но это не повод страдать от перегрева. Команда «НашПотребНадзора» провела эксперимент, который расставил все точки над i: какие цвета действительно защищают от палящего солнца, а какие лишь усугубляют жизнь носящего.

В испытании участвовали восемь одинаковых хлопковых футболок — белая, серая, жёлтая, красная, зелёная, синяя, фиолетовая и чёрная. Их надели на манекены и оставили под открытым солнцем на 40 минут. Температуру замеряли тепловизором.

Результаты ошеломили даже спортсменов. Чёрная ткань разогрелась до +50 °C. Для сравнения, белая — лишь до +33. Остальные цвета распределились так:

  • Жёлтая — +36,1 °C
  • Красная — +40,2 °C
  • Фиолетовая — +45,4 °C
  • Серая — +49 °C (и это при том, что футболка выглядит светлой)
  • Зелёная и синяя — почти как чёрная (разница всего в 1–2 градуса)

Как объясняет кандидат технических наук Яна Гладышева:

«Чёрный цвет поглощает абсолютно всё. Белый — наоборот, отражает всю солнечную энергию».

Инженер Екатерина Лебедева добавляет: «Зелёный, хоть и кажется “летним”, отражает только коротковолновое излучение. Поэтому греется почти как чёрный».

Интуитивное правило «светлое — прохладнее» подтверждено наукой, но с поправкой: не любое светлое — полезно. Серый, например, к жаре не подходит, передает НТВ.

Вывод простой: лучшая одежда для зноя — белая, жёлтая или красная. Остальное — компромисс.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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