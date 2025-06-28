Каждый охотник желает знать: одежда какого цвета лучше защищает от перегрева

Лето 2025 жаркое, но это не повод страдать от перегрева. Команда «НашПотребНадзора» провела эксперимент, который расставил все точки над i: какие цвета действительно защищают от палящего солнца, а какие лишь усугубляют жизнь носящего.
В испытании участвовали восемь одинаковых хлопковых футболок — белая, серая, жёлтая, красная, зелёная, синяя, фиолетовая и чёрная. Их надели на манекены и оставили под открытым солнцем на 40 минут. Температуру замеряли тепловизором.
Результаты ошеломили даже спортсменов. Чёрная ткань разогрелась до +50 °C. Для сравнения, белая — лишь до +33. Остальные цвета распределились так:
- Жёлтая — +36,1 °C
- Красная — +40,2 °C
- Фиолетовая — +45,4 °C
- Серая — +49 °C (и это при том, что футболка выглядит светлой)
- Зелёная и синяя — почти как чёрная (разница всего в 1–2 градуса)
Как объясняет кандидат технических наук Яна Гладышева:
«Чёрный цвет поглощает абсолютно всё. Белый — наоборот, отражает всю солнечную энергию».
Инженер Екатерина Лебедева добавляет: «Зелёный, хоть и кажется “летним”, отражает только коротковолновое излучение. Поэтому греется почти как чёрный».
Интуитивное правило «светлое — прохладнее» подтверждено наукой, но с поправкой: не любое светлое — полезно. Серый, например, к жаре не подходит, передает НТВ.
Вывод простой: лучшая одежда для зноя — белая, жёлтая или красная. Остальное — компромисс.