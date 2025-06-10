Коварная банка: какая тара для напитков самая опасная в магазинах — эксперт раскрывает риски, о которых многие не подозревают

Покупая напитки в магазинах, люди обращают внимание на вкус, цену и, может быть, на состав. Но думают ли они о безопасности самой тары, о том, какие микроорганизмы могут скрываться на ее поверхности и какие вещества могут мигрировать в содержимое?

Ольга Анищенкова, руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье», в беседе с «Лентой.ру» раскрыла тревожные факты о популярной таре для напитков.

Алюминиевая бомба: Кишечная палочка и бисфенол-А в одном флаконе

По словам эксперта, самым проблемным видом тары в быту является алюминиевая банка, и дело тут не только в хрупкости. Основная опасность кроется в отсутствии защиты контактной поверхности.

«Особенно часто встречаются кишечная палочка и золотистый стафилококк — устойчивые к антисептикам микроорганизмы, передающиеся при касании немытыми руками или через грязные поверхности на складах и в логистике», — предостерегает Анищенкова.

Это серьезный риск для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

Но и это еще не все. Внутри алюминиевая банка покрыта тончайшим слоем полимерной пленки, предотвращающей контакт металла с напитком.

И вот тут скрывается еще одна опасность — бисфенол-А, вещество, которое при определенных концентрациях может привести к проблемам с эндокринной системой.

«Повреждение внутреннего слоя, например, при падении банки, может ускорить окислительные процессы и повысить миграцию металлов в напиток, сделав его опасным для употребления», — предупреждает эксперт.

Совет эксперта переливать напиток в стакан

Вывод однозначен: перед употреблением газировки или энергетика из алюминиевой банки лучше перелить напиток в кружку или стакан. Этот простой шаг поможет минимизировать риск заражения опасными микроорганизмами.

Стекло — островок безопасности: Надежность, проверенная временем

Одной из самых надежных упаковок для напитков Ольга Анищенкова назвала стеклянную тару. Стекло не вступает в реакцию с жидкостями, оно легко моется и дезинфицируется, а съемная крышка обеспечивает дополнительную гигиену.

Тетрапак: Защита в несколько слоев, но есть нюансы

Тетрапак и аналогичные упаковки — тоже неплохой вариант. Они состоят из 5-7 слоев, включая бумагу, полиэтилен и алюминиевую фольгу, что создает эффективную барьерную защиту от света, кислорода и микробов.

Благодаря этому, напитки в тетрапаке могут храниться от 6 до 12 месяцев без холодильника. И это большое преимущество.

Однако у тетрапака есть свои недостатки. Не у всей такой тары есть наружные крышки, часть из них приходится надрезать или протыкать трубками, чтобы получить доступ к напитку.

А при вскрытии микроорганизмы практически сразу начинают размножаться при комнатной температуре, особенно если содержимое содержит сахар.

Пластик: Удобство и риск перегрева

Пластиковые бутылки — это удобно и практично. Герметичность, легкость и наличие съемной крышки, которая позволяет пить, не касаясь загрязненной поверхности — это безусловные плюсы. Однако стоит помнить, что пластик чувствителен к перегреву.

По этой причине эксперт рекомендует не оставлять пластиковые бутылки под прямыми солнечными лучами и не использовать их для горячих напитков. Иначе в напиток могут попасть вредные вещества.

Осознанный выбор и личная гигиена

Выбирая напитки в магазине, стоит обращать внимание не только на бренд и цену, но и на тип тары. Алюминиевые банки — самый рискованный вариант, требующий дополнительных мер предосторожности.

Стеклянная тара — наиболее безопасная. Тетрапак и пластиковые бутылки — компромисс между удобством и безопасностью, требующий соблюдения правил хранения и использования.

Но главное — это личная гигиена. Следует мыть руки перед употреблением напитков, протирать упаковку антисептиком, и переливать содержимое алюминиевых банок в стакан. Эти простые действия помогут защититься от опасных микроорганизмов и сохранить здоровье.