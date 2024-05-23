Когда появилась традиция праздновать день рождения, и в каких странах его не отмечают

Торжества в свою честь устраивали еще до нашей эры.

День рождения принято отмечать в большинстве стран по всему миру. Всегда приятно получить подарки и услышать теплые слова в свой адрес от родных и близких. Однако долгое время люди были лишены подобной привилегии. По крайней мере, большинство из них.

Когда зародилась традиция

Первые задокументированные свидетельства празднования дня рождения относятся аж к 3000 году до нашей эры. Пиры по значимому поводу собирали во дворцах фараонов в Древнем Египте. Позже этот обычай распространился и на Ассирию.

Однако устроить в честь себя праздник могли лишь правители и их наследники мужского пола. Что касается женщин, даты их рождения даже не записывали. Первой представительницей прекрасного пола, которая удостоилась права отпраздновать день рождения, стала Клеопатра II, правившая в период с 175 по 164 год до нашей эры.

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В Древней Греции отметить день своего рождения мог только глава семьи. Зато на территории античного государства ежемесячно славили богов. Например, Артемиду чествовали шестого числа каждого месяца.

В христианской традиции праздновать дни рождения было не принято. Считалось, что это отсылка к язычеству. Однако в XII веке Церковь смягчилась. Тогда устраивать гулянья стали не только мужчины, но также женщины и дети. Но называли их именинами, поскольку по сути торжества были посвящены памяти святого, в честь которого назван человек.

Источник фото: Legion-Media

В каких странах не празднуют дни рождения

Даже сегодня в некоторых государствах не принято отмечать дни рождения. В некоторых африканских странах граждане просто-напросто не знают, когда они родились.

Например, приезжающие в Европу мигранты из Эритреи оказались в недоумении, когда им пришлось заполнять официальные документы с датой рождения. В итоге многие выбрали первый день года — 1 января.

«Это привело к удивительному случаю: в 2009 году из почти 80 000 беженцев, приехавших в США, у 11 000 были дни рождения 1 января», — пишет автор Дзен-канала «Пас в раздевалку».

Источник фото: Legion-Media

А вьетнамцы празднуют все дни рождения в Новый год — Тет нгуен дан. Считается, что ребенку исполняется год именно в этот день. И совершенно неважно, когда он на самом деле родился.

В Японии все детские праздники отмечают 15 ноября. Взрослые же подходят к вопросу избирательно. Женщины собирают торжество в 19 лет и 33 года, а мужчины — в 25 лет и 42 года.

Источник фото: Legion-Media