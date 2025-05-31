Городовой / Общество / Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий

Опубликовано: 31 мая 2025 14:02
пенсия, деньги
Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Слова Константина Малофеева наделали немало шума.

В Госдуме прозвучала странная инициатива: политик Константин Малофеев предложил отменить государственные пенсии для всех, кто родился после 1995 года, и вернуть уже уплаченные ими пенсионные взносы.

Идея вызвала бурную реакцию и множество критики. Разбираемся, что стоит за предложением и почему оно вызвало такой резонанс.

Что предлагает Малофеев?

Константин Малофеев считает, что нынешняя пенсионная система в России устарела и несправедлива по отношению к молодежи. По его мнению, государство не должно гарантировать пенсии тем, кто родился после 1995 года.

Вместо этого он предлагает вернуть уже уплаченные ими пенсионные взносы, чтобы молодые люди сами решали — копить деньги на старость или рожать детей, которые будут заботиться о них в будущем.

Малофеев ссылается на исторический опыт Российской империи, когда пенсии получал лишь узкий круг лиц (например, вдовы офицеров), а основным источником поддержки пожилых людей были многочисленные дети.

В начале XX века женщины рожали в среднем по семь детей, и именно они обеспечивали родителей в старости.

В советское время рождаемость упала, и государство ввело всеобщие пенсии, чтобы компенсировать нехватку детей-кормильцев.

Сейчас же, по мнению Малофеева, рождаемость опустилась до критически низкого уровня — около 1,4 ребенка на женщину, что ставит под угрозу пенсионную систему.

Почему идея вызвала критику?

Предложение миллиардера встретило резкую реакцию как в обществе. Петербуржцы стали активно обсуждать эту инициативу в соцсети.

«Тогда дети должны получать достойную зарплату, чтобы могли содержать себя, своих детей и родителей»;

«Если откладывать эти деньги на отдельный сет (под проценты, например), то к пенсии можно накопить приличную сумму, которую потратил бы на 5 детей за всю свою жизнь. Если деньги не обесценятся, конечно, когда-нибудь», — пишут жители Северной столицы.

Однако многие сомневаются, что такая система будет работать и дети исправно станут содержать родителей.

«А кто гарант того, что дети будут потом содержать родителей? Кто будет отслеживать этот механизм? Или как алименты, кто платит, кто не платит»;

«На пенсию не рассчитываю, детей рожать не умею. Коплю потихонечку, в меру своих скромных сил», — отмечают пользователи сети.

Новости по теме
В России предложили отменить пенсии зумерам: чем это грозит будущим поколениям В России предложили отменить пенсии зумерам: чем это грозит будущим поколениям 26 мая 2025 14:02
Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости 20 мая 2025 15:02
Пенсионный портрет будущего: кто в России будет получать самые большие пенсии Пенсионный портрет будущего: кто в России будет получать самые большие пенсии 30 апреля 2025 14:02
Компенсация — это право каждого: «Почта России» заплатит за задержки пенсии Компенсация — это право каждого: «Почта России» заплатит за задержки пенсии 22 апреля 2025 14:02
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще