Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий

В Госдуме прозвучала странная инициатива: политик Константин Малофеев предложил отменить государственные пенсии для всех, кто родился после 1995 года, и вернуть уже уплаченные ими пенсионные взносы.

Идея вызвала бурную реакцию и множество критики. Разбираемся, что стоит за предложением и почему оно вызвало такой резонанс.

Что предлагает Малофеев?

Константин Малофеев считает, что нынешняя пенсионная система в России устарела и несправедлива по отношению к молодежи. По его мнению, государство не должно гарантировать пенсии тем, кто родился после 1995 года.

Вместо этого он предлагает вернуть уже уплаченные ими пенсионные взносы, чтобы молодые люди сами решали — копить деньги на старость или рожать детей, которые будут заботиться о них в будущем.

Малофеев ссылается на исторический опыт Российской империи, когда пенсии получал лишь узкий круг лиц (например, вдовы офицеров), а основным источником поддержки пожилых людей были многочисленные дети.

В начале XX века женщины рожали в среднем по семь детей, и именно они обеспечивали родителей в старости.

В советское время рождаемость упала, и государство ввело всеобщие пенсии, чтобы компенсировать нехватку детей-кормильцев.

Сейчас же, по мнению Малофеева, рождаемость опустилась до критически низкого уровня — около 1,4 ребенка на женщину, что ставит под угрозу пенсионную систему.

Почему идея вызвала критику?

Предложение миллиардера встретило резкую реакцию как в обществе. Петербуржцы стали активно обсуждать эту инициативу в соцсети.

«Тогда дети должны получать достойную зарплату, чтобы могли содержать себя, своих детей и родителей»; «Если откладывать эти деньги на отдельный сет (под проценты, например), то к пенсии можно накопить приличную сумму, которую потратил бы на 5 детей за всю свою жизнь. Если деньги не обесценятся, конечно, когда-нибудь», — пишут жители Северной столицы.

Однако многие сомневаются, что такая система будет работать и дети исправно станут содержать родителей.