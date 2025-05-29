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«Сбиваю с розеткой»: как дачники борются с одуванчиками

Опубликовано: 29 мая 2025 15:01
сорняк, как бороться с одуванчиками
«Сбиваю с розеткой»: как дачники борются с одуванчиками
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Какие методы эффективны и как избежать повторного появления нежелательных растений?

Одуванчики — настоящая головная боль для многих дачников. Но как эффективно бороться с ними, не прибегая к химии и изнурительной борьбе? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова.

Гербициды против одуванчиков: эффективны ли они?

Агроном поделилась своим опытом борьбы с сорняками.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном
«Вы знаете, есть эти самые гербициды против одуванчиков. Но если честно, я ими не пользуюсь. Потому что, ну, как-то вот на газоне спасаюсь укосом, а так это все выдергивается», — отвечает Елизавета Тихонова.

Корень одуванчика: глубина залегания и проблема гербицидов

Корень одуванчика — главная проблема в борьбе с сорняком.

«Какой там гербицид, когда у него корень на полметра, а то и длиннее? Ну, слушайте, убьет он верхнюю часть, он через год опять отрастет, потому что там на всю вот эту глубину он не подействует», —отметила эксперт.

«Сбивание» одуванчиков: народный метод борьбы

Простой и эффективный метод — удаление розеток одуванчиков. Пожалуй, таким пользуются большинство дачников.

«Как мне говорил один знакомый, который там работает у состоятельных людей, «сбиваю» говорит. Да так, с розеткой. Но корень же остается. Ну, корень на следующий год опять «сбивает», — сказала Тихонова.

Регулярный укос газона — простой и эффективный способ борьбы с одуванчиками. А вот гербициды — крайняя мера, которую следует использовать осторожно.

Альтернативные способы борьбы: эффективные методы

Выдергивание одуванчиков вручную — трудоемкий, но эффективный способ. Мульчирование почвы помогает предотвратить появление новых сорняков. Лучше использовать специальные инструменты, например, корнеудалители.

Также поможет регулярная прополка грядок и газонов. Использование сидератов для улучшения качества почвы и подавления роста сорняков. Правильный полив и уход за растениями — залог здорового газона и огорода.

Одуванчики и сад — гармония возможна

Одуванчики — не всегда враги сада. Их можно контролировать, используя различные методы борьбы. Главное — правильный уход за растениями и терпение.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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