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Рождественская и святочная трапеза на Руси

4 января 2025 09:32
Люди едят на улице в Рождественский вечер, повсюду лотки с едой и гирлянды
Рождественская и святочная трапеза на Руси
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press / Global Look Press

Про него всегда забывают.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января проводится торжественная Божественная литургия. В сам праздник Рождества Христова верующие начинают употреблять скоромную пищу, то есть разговляются. Следующие двенадцать дней после Рождества именуются святыми днями, или святками.

Вероятно, поэтому на рождественском столе традиционно должно быть 12 блюд. Некоторые из них переходят с вечера сочельника – такие как кутья и взвар. Другие же, скоромные блюда, дожидаются своего времени. Эту традицию чтут в большинстве петербуржских семей. Однако есть одно блюдо, о котором чаще всего забывают — печенье. Хотите соблюсти традиции? Вот что советует шеф-повар Сергей Янхук.

«Основными продуктами в каждом доме были овощи, крупы, рыба и ягоды. Богачи и бедняки в то время ели схожую по составу пищу, даже праздничные застолья отличались лишь количеством блюд.

Ни один праздник не обходился без изделий из теста. Хотя сливочного масла и сахара еще не знали, это не помешало появиться пряникам — традиционной выпечке на ягодах и меду.

А на Святки пекли специальное обрядовое печенье: замысловатой формы колядки из пресного теста и круглые кокурки — из сдобного».

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Автор:
Максакова Яна Ольга Тарантина
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