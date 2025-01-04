Рождественская и святочная трапеза на Руси

В рождественскую ночь с 6 на 7 января проводится торжественная Божественная литургия. В сам праздник Рождества Христова верующие начинают употреблять скоромную пищу, то есть разговляются. Следующие двенадцать дней после Рождества именуются святыми днями, или святками.

Вероятно, поэтому на рождественском столе традиционно должно быть 12 блюд. Некоторые из них переходят с вечера сочельника – такие как кутья и взвар. Другие же, скоромные блюда, дожидаются своего времени. Эту традицию чтут в большинстве петербуржских семей. Однако есть одно блюдо, о котором чаще всего забывают — печенье. Хотите соблюсти традиции? Вот что советует шеф-повар Сергей Янхук.