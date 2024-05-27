Куда пропал четвертый класс в советских школах: у кого-то был, у кого-то нет

Многие утверждают, что 1980-х годах в некоторых советских школах исчез четвертый класс. Ученики переходили из третьего сразу в пятый. В то же время другие школьники тех времен заявляют, что такого пробела не было. На самом деле правы и те и другие.

Как было устроено обучение в СССР

В 1934 году решили, что советская образовательная система будет предусматривать 10 классов обучения. Начальной школой считались 1–4 классы, неполной средней — 5–7 классы, а полной средней — 8–10 классы. Соответственно, четвертый класс существовал.

Источник фото: Legion-Media

Почему пропал четвертый класс

В ряде учебных заведений четвертый класс исчез после 1987 года. В тот период СССР начал ориентироваться на Европу, где было принято учиться 11 классов. Чтобы встроиться в эти рамки, решили дать ученикам возможность «перепрыгнуть» в пятый класс уже после третьего.

Источник фото: Legion-Media

Однако тех, кто не справлялся со школьной программой все же рекомендовали оставлять в четвертом. Решение за них принимали родители. Многие взрослые не видели смысла затягивать обучение. Когда отказы приобрели массовый характер, четвертый класс окончательно убрали. Тем не менее нововведение все же затронуло не все регионы России. А кто-то пропускал не четвертый, а пятый или шестой учебный год.

«Мне 34 и я учился в четвертом классе. Это на крайнем севере. После четвертого переехал в Тамбов. Там дети перепрыгивали четвертый. Вот было обидно»; «Я в школу пошел в 1985 году. И я учился в четвертом классе, а прыгал через пятый, сразу в шестой», «В тот год, который стал самым первым по перепрыгиванию, прыгнули абсолютно все, кроме выпускников, кто уж где оказался. Я с пятого в седьмой прыгнула, в шестом не была. А на следующий год и последующие прыгали исключительно с третьего в пятый класс», — пишут очевидцы в комментариях к статье на Sport24.

Когда установилась нынешняя система

Недовольство странным порядком начали проявлять родители детей, которые шли в школу в 90-х. Тогда ученики действительно начали учиться 11 лет без перескакиваний, как положено.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media