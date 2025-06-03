Экономия по-новому: как не переплачивать за куриное мясо в магазине

В современных супермаркетах все чаще можно встретить отдельно фасованные куриные голени и крылья. Это удобно — не нужно тратить время на разделку, а приготовить ужин можно быстро и без лишних хлопот.

Однако, многие хозяйки задаются вопросом: действительно ли выгодно покупать эти части курицы? Или, возможно, это — пустая трата денег? Разберемся в деталях и выясним, стоит ли переплачивать за удобство.

Цена вопроса: целая тушка против отдельных частей

Как пишет канал «Три тыщи до зарплаты», сравнение цен на куриные продукты позволяет сделать интересные выводы. Килограмм целой куриной тушки, как правило, стоит дешевле, чем килограмм отдельно взятых частей.

Например, в популярных сетевых магазинах, таких как «Пятерочка», стоимость килограмма голеней может достигать 209 рублей, в то время как тушку можно приобрести по цене около 159 рублей за килограмм. Крылья же и вовсе могут стоить до 349 рублей за килограмм. Разница в цене объясняется просто — в крыльях мяса значительно меньше, чем в других частях курицы.

Разделка курицы: как получить максимум выгоды

Разделка целой тушки позволяет получить филе, голени, бедра, крылья и, конечно же, хребет, который прекрасно подходит для приготовления наваристого бульона. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и рационально использовать все части птицы.

Мясо идет на приготовление основных блюд, кости — на супы, а из остатков можно сделать паштет или салат. Это пример бережливого подхода к готовке.

Мясо в крыльях и голенях: сколько чистого мяса мы получаем?

Голени и крылья часто критикуют за то, что в них много костей и кожи, а мяса — минимум. По некоторым оценкам, с килограмма крыльев можно получить не более 400 грамм чистого мяса. Таким образом, фактическая цена за килограмм мяса из крыльев превышает 500 рублей.

Это сопоставимо с ценой на более дорогие виды мяса, такие как говядина или свинина. Голени в этом плане немного выгоднее, но и там значительная часть веса приходится на кости и кожу.

Жир и холестерин: полезно ли есть голени и крылья?

Многие считают, что голени и крылья — это не только невыгодно, но и не слишком полезно. В этих частях содержится больше жира и холестерина по сравнению с филе или бедром.

При обжарке или запекании часть жира вытапливается, но, в любом случае, подобные блюда нельзя назвать диетическими. Для тех, кто следит за своим здоровьем, более предпочтительным вариантом будет куриное филе.

Экономия времени vs. экономия денег: что выбрать?

Фасованные части курицы, безусловно, удобны: не нужно тратить время на разделку, можно быстро приготовить ужин или закуску. Однако, за это удобство приходится платить и нередко переплачивать.

Особенно это заметно, если сравнить стоимость чистого мяса, получаемого из разных частей курицы. Экономные хозяйки все чаще выбирают целую тушку.

Такой подход позволяет не только сэкономить, но и получить большее разнообразие блюд. Из одной курицы можно приготовить суп, второе блюдо, закуску и даже заготовки для будущих обедов. При этом цена за килограмм мяса получается ниже, а отходов — меньше.