Кусочек Востока в европейской России: почему Китайскую беседку в Царском селе назвали «Скрипучей»

В глубине тенистых аллей Екатерининского парка в Царском Селе спряталась одна из самых необычных и романтичных построек — Китайская беседка, которую чаще называют Скрипучей. Это не просто красивая постройка, а настоящий кусочек истории и архитектурной фантазии XVIII века, когда Европа была без ума от всего «восточного».

Немного истории и почему «китайская»

Беседку построили в 1778–1786 годах. Место для нее выбрали очень удачное — узкий перешеек между двумя прудами. Благодаря этому беседка словно стоит на островке, что создает особую атмосферу уединения и спокойствия.

Название «Китайская» связано с тем, что в XVIII веке в Европе была популярна мода на все восточное. Но это не просто копия китайской архитектуры, а европейская фантазия на эту тему, сообщает сайт Pushkin.spb.ru.

Внешний вид беседки украшен резными окнами и дверями, необычными капителями и ажурными деталями, а главным украшением стали позолоченные деревянные драконы, которые венчают крышу.

Почему она «скрипучая»?

Особая изюминка беседки — флюгер на шпиле в виде китайского знамени. Когда дует ветер, этот флюгер издает протяжный скрип, в итоге беседка получила свое второе, неофициальное имя — Скрипучая.

Для чего создавали беседку?

Это не просто украшение парка, а место для прогулок, бесед и уединенного созерцания. Окна беседки открывают виды на воду и парк, словно специально созданные для того, чтобы можно было отдохнуть от суеты дворца и подумать о вечном.

В XVIII веке такие павильоны были очень популярны — они служили «островками» спокойствия и вдохновения, что соответствует восточной культуре.

Что с ней было потом?

За свою историю Китайская беседка пережила многое. В XX веке она пострадала во время войны, но была восстановлена и сегодня остается одним из самых узнаваемых и любимых павильонов Екатерининского парка.

Это не просто старинная постройка, а настоящий арт-объект, который рассказывает о времени, когда Европа и Россия были очарованы Китаем. Если будете в Царском Селе, обязательно загляните в Екатерининский парк и найдите этот маленький островок восточной фантазии.